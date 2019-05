Golf: Ergebnisse US PGA Championship - Koepka 1.

New York (APA/sda) - Ergebnisse des 101. US PGA Championship in Bethpage/Long Island, New York (Major-Turnier, 11,5 Mio. Dollar, Par 70) - Endstand:

1. Brooks Koepka (USA) 272 (63/65/70/74) - 2. Dustin Johnson (USA) 274 (69/67/69/69) - 3. Jordan Spieth (USA) 278 (69/66/72/71), Matt Wallace (ENG) 278 (69/67/70/72) und Patrick Cantlay (USA) 278 (69/70/68/71) - 6. Luke List (USA) 278 (68/68/69/73) - 7. Kang Sung (KOR) 280 (68/70/70/72). 8. u.a. Rory McIlroy (NIR) 281 (72/71/69/69), Adam Scott (AUS) 281 (71/64/72/74) und Matt Kuchar (USA) 281 (70/70/72/69).

Weiter: 23. Jason Day (AUS) 284 (69/74/69/72) - 29. Justin Rose (ENG) 285 (70/67/73/75) - 71. Phil Mickelson (USA) 292 (69/71/76/76). Cut (144 Schläge) verpasst u.a.: 83. Tiger Woods (USA) 145 (72/73), Sergio Garcia (ESP) 145 (74/71), John Rahm (ESP) 145 (70/75), 103. Patrick Reed (USA) 146 (74/72).

Sieger seit 2000: 2000 Tiger Woods (USA) - 2001 David Toms (USA) - 2002 Rich Beem (USA) - 2003 Shaun Micheel (USA) - 2004 Vijay Singh (FIJ) - 2005 Phil Mickelson (USA) - 2006 Tiger Woods (USA) - 2007 Tiger Woods (USA) - 2008 Padraig Harrington (IRL) - 2009 Yang Y.E. (KOR) - 2010 Martin Kaymer (GER) - 2011 Keegan Bradley (USA) - 2012 Rory McIlroy (NIR) - 2013 Jason Dufner (USA) - 2014 Rory McIlroy (NIR) - 2015 Jason Day (AUS) - 2016 Jimmy Walker (USA) - 2017 Justin Thomas (USA) - 2018 Brooks Koepka (USA) - 2019 Brooks Koepka (USA)