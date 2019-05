Stromprobleme am Flughafen in Manchester behoben

Manchester (APA/dpa) - Die Probleme mit der Stromversorgung am Flughafen in Manchester sind behoben. Es sei auch am Montag noch mit einigen wenigen Verspätungen und Streichungen zu rechnen. Die meisten Maschinen würden aber wie geplant starten und landen, teilte Airport bei Twitter mit. Flüge von und nach Österreich waren nicht betroffen, betonte der Flughafen Wien in Schwechat auf Anfrage.