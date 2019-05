Wiener Festwochen: Lupas „Proces“ als ermüdender Blick in den Abgrund

Wien (APA) - Richter, die ausgetauscht werden; eine politische Stimmung, die an Willkür denken lässt; und der Machterhalt als oberstes Ziel: Es wundert nicht, dass der polnische Regisseur Krystian Lupa mit einer Dramatisierung von Franz Kafkas „Prozess“ auf die Situation in seiner Heimat reagiert. Dennoch muss man sich diesen „Proces“ hart erarbeiten, wie gestern bei den Wiener Festwochen deutlich wurde.

Lange habe er sich gescheut davor, Kafka zu inszenieren, erzählt Lupa im Programmheft. Zu düster, zu pessimistisch erschien ihm das Werk des tschechischen Schriftstellers, um es auf die Bühne zu bringen. Dann aber sah er in ihm die passende Antwort darauf, was sich in Polen unter der Regierung der rechtspopulistischen PiS ereignete. „Als wäre er die letzte Rettung“, so Lupa. „Als hätte ich ihn mir als letzten Ausweg für den Ernstfall aufgehoben.“

Von Beginn an macht er in der Halle E im Museumsquartier diesen Aktualitätsbezug deutlich: Während die Hauptfigur Josef K. mit hängenden Schultern in sein Quartier schleicht, erschüttert über die Vorgänge des Morgens, als er ohne Vorwarnung und Erklärung verhaftet wurde, läuft im Fernsehen eine politische Diskussionssendung über die Unabhängigkeit polnischer Richter und Gerichte. Was folgt als nächstes?, fragt man sich, während durch das Fenster Sirenengeheul tönt und die karge, mit Videoprojektionen gestaltete Bühne Endzeitstimmung vermittelt.

Leider ist es mit dieser Doppelung der Narration auch bald wieder vorbei, stattdessen zerfällt Lupas Adaption des unvollendeten Romans zusehends in seine Einzelteile. K. versucht zwar vergeblich, gegen seine namenlosen Ankläger anzukämpfen und die Absurdität der ganzen Situation deutlich zu machen, aber seine Worte finden kaum Gehör. Zäh zieht sich die lose Szenenabfolge in die Länge, werden heruntergekommene Dachkammern und einschüchternd wirkende Advokatenräume aneinandergereiht, ohne die Stringenz und Deutlichkeit des Beginns fortzuführen.

Dass der „Prozess“ nicht vollständig ist, macht Lupa im Mittelteil durch einen Einschub deutlich: Hier wandelt sich Josef K. zu Franz K., begegnen wir also dem Künstler selbst sowie seiner Verlobten Felice Bauer, der Freundin Grete Bloch und Max Brod, der als Nachlassverwalter etliche Werke Kafkas herausgegeben hat. Es geht um Nähe und Abstoßung, um die Isolation des Einzelnen, aber wirklich greifbar wird die innere Zerrissenheit dadurch nicht - stattdessen wird auf nackte Haut als Effekthascherei gesetzt.

Und so tröpfelt das Geschehen weiter, überlappen sich Kafka und seine Figur auch im dritten Akt und werden die ermüdend langsam gesprochenen Dialoge zusehends zum Ärgernis für einen Abend, der mit seinen wenigen spannungsgeladenen Momenten nicht umzugehen weiß. Zudem erschwert die deutsche Übertitelung, die oft nur fragmentarisch das Gesprochene wiederzugeben scheint oder aufgrund der Rhythmik die Schwerpunkte verschiebt, dem Geschehen in angemessener Form zu folgen.

Es ist ein Blick in den Abgrund, den Lupa mit seinem „Proces“ wagt. Und ja, auch die Redundanzen und Leerstellen sind in dieser Hinsicht sicherlich bewusst gesetzt, um die grotesken Abläufe zu illustrieren. Trotzdem lassen diese fünfeinhalb Stunden einiges zu wünschen übrig. Was hier an handwerklicher Finesse durch Videoeinschübe und Bühnenelemente gezeigt wird, macht nämlich die dramaturgischen Unzulänglichkeiten keineswegs wett. Freundlicher Applaus für ein engagiertes Ensemble und einen vielversprechenden Versuch, der leider gescheitert ist.

(S E R V I C E - Krystian Lupa: „Proces“ nach Franz Kafka. Regie, Adaption, Bühne, Licht: Krystian Lupa, Kostüm: Piotr Skiba, Musik: Bogumil Misala, Video: Bartosz Nalazek, Animationen: Kamil Polak, Maske: Monika Kaleta. Mit u.a. Marcin Pempus, Andrzej Klak, Bozena Baranowska, Anna Ilczuk, Michal Opalinski, Ewa Skibinska, Adam Szczyszczaj, Malgorzata Gorol, Marta Zieba, Halina Rasiakowna, Piotr Skiba. Halle E im Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien. Weitere Termine: 20. und 21. Mai um 18.30 Uhr; www.festwochen.at)

(B I L D A V I S O – Pressebilder stehen unter www.festwochen.at/nc/presse/ zum Download bereit.)