Neuwahl - Italienische Pressestimmen zur Regierungskrise

Wien/Mailand (APA) - Italienische Tageszeitungen haben die Entwicklungen in der österreichische Innenpolitik und die Ankündigung von Neuwahlen wie folgt kommentiert:

„Corriere della Sera“ (Mailand):

„Nichts ist in Österreich klar. Unbekannt bleiben die Urheber der Falle, in die (FPÖ-Chef Heinz-Christian) Strache getappt ist, während ein politischer Kampf zwischen den beiden Regierungsverbündeten ausgebrochen ist. Niemand kann sagen, wie Bundeskanzler (Sebastian) Kurz und seine ÖVP bis zu den Wahlen weiterregieren werden (...) Auch die politische Zukunft Kurz‘ ist ungewiss.“

„Il Giornale“ (Mailand):

„Bundeskanzler Sebastian Kurz genügte eine einstündige Beratung mit Bundespräsident Alexander van der Bellen, um das zu erhalten, was er wollte: Österreich so schnell wie möglich zu Wahlen zu bringen und an der Spitze des Landes zu bleiben. Der 32-Jährige, aber erfahrene Regierungschef und ÖVP-Vorsitzende hat sich nicht vom Ibiza-Gate überrollen lassen (...) Mit wenigen Worten hat der Kanzler einen Wahlkampf gestartet, in dem es ihm um das reiche FPÖ-Wählerreservoir geht.“

~ WEB http://www.fpoe.at

http://www.oevp.at ~ APA102 2019-05-20/10:17