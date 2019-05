Schwimmen: Auböck bei US-Serie in Bloomington zweimal Kraul-Zweiter

Bloomington (Indiana) (APA) - Der Niederösterreicher Felix Auböck ist am Sonntag (Ortszeit) bei den US-Pro-Swim-Series in Bloomington in Indiana über 800 m Kraul wie schon am Freitag über 400 m Kraul auf Rang zwei geschwommen. Beim Aufbau-Meeting für die WM Ende Juli in Gwangju in Südkorea war Auböck zudem über 200 m Kraul in 1:52,62 Zehnter geworden. Ende März hatte der 22-Jährige den US-College-Titel über die Meile geholt.