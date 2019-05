Neuwahl - ÖVP-Vorstand tagt

Wien (APA) - In der politischen Akademie der ÖVP ist am Montagvormittag der Bundesparteivorstand der Partei zusammengetreten, um den weiteren Weg nach Koalitions-Aus und Neuwahlwahl-Ankündigung durch Parteichef Sebastian Kurz zu beraten. Die Parteigranden ließen sich beim Eintreffen an den wartenden Journalisten vorbeikutschieren. Lediglich Tirols Landeshauptmann Günther Platter gab ein kurzes Statement ab.

Platter sprach angesichts des Ibiza-Videos und dem Agieren des inzwischen zurückgetretenen FP-Chefs Heinz-Christian Strache sowie von Ex-Klubobmann Johann Gudenus von einem Skandal: „Die FPÖ hat diese Regierung selbst in die Luft gesprengt.“ Die gesamte ÖVP stehe hinter Kurz und seinen Entscheidungen. Bezüglich der Abberufung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl und der Zukunft der restlichen blauen Regierungsriege blieb er ganz auf Parteilinie. Dies werde Kanzler Kurz gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen entscheiden.

Kurz war bereits gegen 9.45 Uhr eingetroffen, um 11 Uhr startete die Gremiensitzung. Für 12:30 war ein Medienstatement des Bundeskanzlers avisiert.