Linz (APA) - Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger hat am Montag als Konsequenz des Ibiza-Videos die Zusammenarbeit mit der FPÖ aufgekündigt. Ab sofort solle im Gemeinderat das freie Spiel der Kräfte herrschen. Die zwei FPÖ-Stadträte bleiben jedoch in ihren Funktionen, da Luger „nichts von Strafaktionen hält“. Zudem forderte er in Oberösterreich Neuwahlen sowie die Abschaffung des Proporzsystems.

