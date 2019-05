Mehrkampf: 32 8.000er-Athleten und 31 6.000er-Athletinnen in Götzis

Götzis (APA) - Das 45. Hypomeeting der Leichtathletik-Mehrkämpfer am Wochenende in Götzis vereint auch heuer wieder ein illustres Athletenfeld. Insgesamt 32 Zehnkämpfer mit einer Bestleistung von über 8.000 Punkten haben genannt, dazu kommen 31 Siebenkämpferinnen mit einer Bestleistung jenseits der 6.000-Zähler-Marke, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben.

Auch die drei heimischen Teilnehmer - Dominik Distelberger (8.175) sowie Verena Preiner (6.337) und Sarah Lagger (6.225) - fallen in die genannten Kategorien. Angeführt werden die Felder vom kanadischen Olympiadritten Damian Warner (8.795) und der deutschen Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer (6.836).