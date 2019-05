Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. „Die Stimmung an den fernöstlichen Märkten ist angesichts des Handelsstreits insgesamt weiter von Zurückhaltung geprägt“, sagte ein Händler.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 0,24 Prozent auf 21.301,73 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,57 Prozent auf 27.787,61 Einheiten. Der Shanghai Composite sank um 0,41 Prozent auf 2.870,60 Punkte.

Konjunkturseitig rückten japanische Wirtschaftsdaten in den Vordergrund: Wie die Regierung Japans auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Jänner und März auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu. Ökonomen hatten mit einem leichten Abschwung gerechnet.

Unternehmensseitig waren Nachrichten in Japan dünn gesät. Suzuki Motor stiegen mit plus 4,72 Prozent an die Spitze des Nikkei-225. Die Pharma-Titel von Takeda gewannen indes 4,03 Prozent. Am anderen Ende der Börsentafel sackten die Aktien des Maschinenbauers Yaskawa Electric um 5,72 Prozent ab.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich unterdessen enorm fest. Nach dem Ende der indischen Parlamentswahl hat sich die Regierungspartei von Premierminister Narendra Modi zuversichtlich gezeigt, die Wahl gewonnen zu haben. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 39.277,31 Zählern mit sehr starken plus 3,55 Prozent.

Der All Ordinaries Index in Sydney stieg indes um 1,62 Prozent auf 6.564,70 Einheiten. In Australien stützen starke Finanzwerte den Index. Westpac sprangen um mehr als neun Prozent nach oben. ANZ gewannen 7,78 Prozent und die National Australia Bank 7,90 Prozent.