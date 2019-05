Marathonlauf im Windrad: Weltrekord in Niederösterreich geglückt

Lichtenegg (APA) - Ein Weltrekordversuch im Marathonlaufen im Windrad ist am Sonntag in Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) geglückt. Extremsportler Rainer Predl absolvierte die Distanz von 42,195 Kilometern laut einer Aussendung der IG Windkraft von Montag in vier Stunden, 21 Minuten und 37 Sekunden. Der Niederösterreicher lief in der verglasten Aussichtsplattform 3.125 Runden mit 13,5 Meter Durchmesser.

Den Zieleinlauf absolvierte Predl vor dem Windrad. „Der Sahara-Marathon war schon eine spannende Herausforderung. Die Wetterbedingungen rund um das Windrad und die Aussicht aus 68 Meter Höhe waren schöne Begleiterscheinungen. Jedoch spürte ich ähnlich wie im Flugzeug auch Turbulenzen, was den Lauf zu einer großen Challenge machte“, sagte der 29-jährige Lasseer (Bezirk Gänserndorf).

Nach dem Marathon lief Predl durch ein umweltfreundliches Farbenbett ins Ziel. Die Form eines Unendlichkeitszeichens symbolisierte die erneuerbare Energie von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse, hieß es in der Aussendung. Die Kunstwerke sowie die bunten Schuhe werden im Oktober versteigert. Die Erlöse gehen an das Kinderhospiz Sterntalerhof sowie die Waldschule Wiener Neustadt. Das Ausflugswindrad in Lichtenegg ist samstags und sonntags für Besucher geöffnet. Angekündigt wurden eine Sonderführung zu Vollmond am 17. Juni, ein Kindernachmittag am 19. Juni und „Horror im Windrad“ zu Halloween am 31. Oktober.