Neuwahl - Grüne fordern Verschärfung bei Parteienfinanzierung

Linz (APA) - Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler fordert noch vor der Nationalratswahl schärfere Sanktions- und Kontrollmöglichkeiten bei der Parteienfinanzierung. Mit wem die Grünen in die Bundeswahl ziehen werden, ließ er offen, man werde das nach geschlagener EU-Wahl entscheiden.

„Bis heute ist nicht klar, wo die ÖVP ihr Geld her hat. Der Pierer (K-Chef Stefan, Anm.) alleine hat nicht ausgereicht“, sagte Kogler in einer Pressekonferenz am Montag in Linz. Es brauche „saubere Politik und ein korruptionsfreies Österreich“.

Er sei „fassungslos“, dass man 48 Stunden gebraucht habe, um zu wissen was zu tun sei, resümierte der Grünen-Bundessprecher. „Der Kanzler geht immer noch über das Wasser, nur der See ist ausgetrocknet.“ Er frage sich, was wäre, wenn nicht Alexander Van der Bellen sondern Norbert Hofer (FPÖ) Bundespräsident wäre.

Dass eine Nationalratswahl die Grünen finanziell fordern wird, verhehlt er nicht, aber: Man sei soweit kreditwürdig, dass man „in die Zukunft greifen“ könne. „Aber gemessen am Mitbewerb ist das wenig.“ Nun setze man erst einmal alles daran, ins EU-Parlament zu kommen. Wenn das gelinge, „werden wir ab Montag die größte Grün-Bewegung in der Geschichte Österreichs sehen“. Er selbst will ins Europäische Parlament gehen, wer die Grünen in die Wahl führen wird, blieb offen. Auch der oö. Landessprecher Stefan Kaineder, der als möglicher Kandidat gilt, blieb dazu schweigsam: Er habe Kogler nichts hinzuzufügen.

