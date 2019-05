Basketball: Oberwart in Gmunden mit dem Rücken zur Wand

Gmunden/Klosterneuburg (APA) - Für Oberwart geht es am Dienstagabend (19.00 Uhr/live Sky Sport Austria) im dritten Semifinal-Spiel der heimischen Basketball-Bundesliga der Herren bereits um alles. Nach zwei Heimniederlagen liegen die Gunners in der „best of five“-Serie gegen Gmunden schon 0:2 zurück. Dazu haben die Swans aus Oberösterreich nun zweimal Heimvorteil, den sie bisher im Play-off mit 3:0 perfekt genutzt haben.

Sollte Gmunden erneut vor eigenem Publikum gewinnen, stünde der Vizemeister des Vorjahres zum bereits elften Mal im Finale. Den bisher letzten ihrer vier Titel holten die „Schwäne“ 2010.

Die zweite Halbfinalserie zwischen Titelverteidiger Kapfenberg Bulls und den Klosterneuburg Dukes steht 1:1. Die Niederösterreicher haben nun am Dienstag und Freitag (jeweils 19.00 Uhr) Heimvorteil. Erst ein Entscheidungsspiel würde am Sonntag (19.00) beim Grunddurchgangs- und Cupsieger in Kapfenberg stattfinden.