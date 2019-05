ImPulsTanz - Pina Bauschs Werke wuchsen „wie ein Korallenriff“

Wien (APA) - Pina Bausch ist seit bald zehn Jahren nicht mehr. Die deutsche Tanztheater-Pionierin starb am 30. Juni 2009. Drei Wochen nach dem 10. Todestag wird eines ihrer ikonischen Werke in Wien gezeigt: Ihre Compagnie präsentiert „Masurca Fogo“ beim ImPulsTanz-Festival. Mehr als 20 Jahre ist das Stück alt. „Historisch, aber immer noch lebendig“, so Bausch-Tänzer Daphnis Kokkinos im APA-Interview.

Als Festival-Highlight wurde die Produktion bereits Ende April in den Vorverkauf geschickt, drei Wochen später wurde nun bereits eine Zusatzvorstellung angesetzt - vier mal ab 16. Juli ist „Masurca Fogo“ im Burgtheater zu sehen. Ein revolutionäres Werk, heute als Museumsstück? „Die meisten ihrer Arbeiten sind detailliert über Regiebücher und Videos überliefert und auch für neue Tänzer ganz unmittelbar erfahrbar“, betont Ophelia Young, seit 2014, also erst nach Bauschs Tod, beim Tanztheater.

Das lebendige Erhalten von Bauschs Werk ist die Hauptaufgabe des Tanztheater Wuppertal - zusätzlich versucht man „vorsichtig, eine gemeinsame neue Sprache zu finden“, berichtet Robert Sturm, der nach Bauschs Tod die Leitung der Compagnie übernahm und heute künstlerischer Betriebsdirektor ist. Etwa die Hälfte der Compagnie hat noch mit der Gründerin gearbeitet, die andere ist „die Generation nach Pina“. Für sie - „aber auch für das Publikum“ - ist es wichtig, Stücke aus Bauschs gesamter Schaffenszeit zu tanzen. „Weil das Vokabular aufeinander aufbaut“, so Kokkinos, ein langjähriger Bausch-Tänzer.

Er war auch bei der Entstehung von „Masurca Fogo“ dabei. „1998 verbrachten wir 10 Tage in Lissabon. Wir gingen zum Stierkampf, zu Fado-Abenden, zu Fischmärkten, wir streiften durch die abgelegenen Viertel, wir hörten Amalia Rodrigues singen, wir haben das tägliche Leben aufgesaugt.“ Dann kehrten die Tänzer zurück nach Wuppertal, zu Pina ins Studio.

Ihr Schaffensprozess war eigenwillig - und einzigartig. „Sie wusste genau, was sie wollte und was nicht - aber erst, sobald sie es gesehen hat.“ Die Tänzer brachten aus Lissabon Ideen und Impulse mit. „Wir haben 100 Sachen gemacht, vier wurden genommen“, erinnert sich Kokkinos. „Pina hat viele Fragen gestellt.“ Sehr langsam, sehr sorgsam, sehr respektvoll setzte Bausch die Arbeit zusammen. „Sie arbeitete in völliger Offenheit und Neugier, mit Unvoreingenommenheit und Geduld. Ihre Werke wuchsen von innen nach außen, wie ein Korallenriff“, so Robert Sturm.

Pina Bausch habe ihn gelehrt, „nie aufzugeben“, betonte Daphnis Kokkinos. „Sie wusste: Es gibt nie nur eine Lösung. Man muss den Dingen nur Zeit geben, um zu blühen und zu wachsen.“ Ihr Werk blüht weiter - das internationale Interesse ist nach wie vor groß. Etwa ein Drittel der Zeit tanzt die Compagnie in Wuppertal, zwei Drittel ihrer Engagements führen sie durch die ganze Welt.

Neben „Masurca Fogo“ hat das ImPulsTanz Festival auch für eine weitere Produktion eine Zusatzvorstellung anberaumt. „Um Jeito de Corpo“ von Ismael Ivo und Morena Nascimento wird ab 23. Juli nun ebenfalls dreimal hintereinander im Burgtheater gezeigt. Das vollständige Festival-Programm wird am 6. Juni bekanntgegeben.

