Kirche in El Salvador trauert um ermordeten Priester

San Salvador (APA) - In El Salvador ist ein katholischer Priester in seinem Pfarrhaus erschossen worden. Er dürfte Opfer krimineller Schutzgelderpresser geworden sein. Die Tat ereignete sich laut örtlichen Medienberichten in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Juayua im Westen des mittelamerikanischen Landes nahe der Grenze zu Guatemala.

Mitglieder einer Gebetsgruppe entdeckten Samstagfrüh den Leichnam des 38-jährigen Geistlichen Cecilio Perez Cruz. Laut dem Portal „Vatican News“ (Montag) deuten die Umstände am Tatort darauf hin, dass der Pfarrer Opfer einer kriminellen Bande wurde, die Schutzgeld erpressen wollte, teilte Kathpress mit.

Perez war Pfarrer von San Jose la Majada in der Diözese Sosonate. Ortsbischof Constantino Barrera würdigte den Ermordeten in einer ersten Stellungnahme als Hirten, dem als Seelsorger stets auch Gerechtigkeit und die Achtung der Menschenrechte besonders wichtig gewesen seien. „Sein Blut verbindet sich mit jenem der Tausenden, die seit Jahren Opfer der schrecklichen und unkontrollierten Gewalt in El Salvador geworden sind“, beklagte Barrera die Unsicherheit im Land.

„Die Kirche in El Salvador trauert, wir sind entsetzt und schockiert“, sagte auch der Erzbischof von San Salvador, Jose Luis Escobar Alas. „Es ist wirklich besorgniserregend, wie gewalttätig unser Land ist. Wir müssen intensiv für den Frieden arbeiten und beten“, so Alas nach Angaben des salvadorianischen Nachrichtenportals „Cronio“. Der Erzbischof forderte die rückhaltlose Aufklärung des Falles und erinnerte auch an die Ermordung eines weiteren katholischen Priesters, der 2018 in der Gemeinde Lolotique am Gründonnerstag getötet worden war. Die Ermittlungen haben bisher noch keine näheren Aufschlüsse zu den Tätern erbracht.