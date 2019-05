Wiener Rentenmarkt zu Mittag ohne klare Richtung

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Österreich bei den beobachteten Benchmarkanleihen keine klare Tendenz gezeigt. Anleger an den heimischen Rentenmärkten waren sich vorerst noch uneins wie die politische Lage aus Finanzmarktsicht zu bewerten ist. Die richtungsweisenden zehnjährige Anleihe des Bundes gab zu Mittag leicht nach.

Im europäischen Umfeld standen bei den jeweiligen Staatspapieren der Euroländer währenddessen mehrheitlich Verluste zu Buche. Auch beim deutschen Euro-Bund-Future gab es leichte Verluste. Konjunkturdatenseitig gibt es zum Wochenstart keine marktbewegenden Datenveröffentlichungen.

Heute um 12.30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,81 um 25 Ticks unter dem letzten Settlement von 167,06. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,06, das Tagestief bei 166,63. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 43 Basispunkte. Der Handel verläuft bei Volumen. In Frankfurt wurden bisher 187.131 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,98 (zuletzt: 0,97) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,22 (0,20) Prozent, die fünfjährige mit -0,27 (-0,28) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,57) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (43) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (4) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 112,57 112,74 0,98 43 113,24 Bund 29/02 10 0,75 102,68 102,73 0,22 42 102,88 Bund 24/10 5 0,00 110,48 110,65 -0,27 33 110,71 Bund 21/09 2 3,90 109,50 109,55 -0,57 4 109,59 ~