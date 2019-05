Neuwahl- Oö. Grüne: Ende von Schwarz-Blau im Land, aber keine Neuwahl

Linz (APA) - Die oö. Grünen wollen - anders als die SPÖ - keine Neuwahlen im Land, aber eine Beendigung der schwarz-blauen Koalition. Es gebe Mehrheiten abseits von Schwarz-Blau. Die Grünen plädieren dafür, diese im Rahmen der bestehenden Proporzregierung zu nutzen. Man müsse das Land nicht gleich „destabilisieren“, indem man neu wählen lasse, so Landessprecher Stefan Kaineder.

In den vergangenen zwei Tagen hätten alle Konservativen in Europa eingeräumt, dass mit Rechtspopulisten kein Staat zu machen sei. „Stelzer (LH Thomas, ÖVP, Anm.) ist der Einzige“, der noch daran festhalte, sagte Kaineder. Er wies darauf hin, dass es in Oberösterreich „ein ähnliches Video gegeben hat“ wie das Ibiza-Tape - nämlich jenes, das eine Rede von Landesrat Elmar Podgorschek bei der AfD in Thüringen zeigt. Dort habe dieser dargelegt, „wie man den Staat übernehmen könne“, so Klubobmann Gottfried Hirz.

Seiner Ansicht nach sei die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ für die ÖVP schon seit längerer Zeit zu einer „Zerreißprobe“ geworden, wies Hirz auf „engste Verstrickungen mit Identitären“, das „Rattengedicht“ oder eben die Podgorschek-Rede hin. „Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sich die ÖVP emanzipieren sollte“, so der Klubchef.

