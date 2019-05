Europaspiele: Österreich mit 57 Aktiven zu Europaspielen nach Minsk

Wien (APA) - Österreich wird bei den 2. Europaspielen vom 21. bis 30. Juni in Minsk durch 57 Aktive vertreten sein. Die 22 Damen und 35 Herren treten in zwölf Sportarten an, 15 von ihnen haben Olympia-Erfahrung. Im Tischtennis, Schießen und Bogenschießen werden in Weißrussland direkte Quotenplätze für die Sommerspiele 2020 in Tokio vergeben, in vier weiteren Sportarten kann dafür gepunktet werden.

Bei der Premiere in Baku hatte die ÖOC-Abordnung vor vier Jahren 13 Stück Edelmetall geholt, darunter zwei Goldene durch Caroline Pilhatsch und Sebastian Steffan im Schwimmen. Die damaligen Medaillengewinner Bettina Plank (Karate/Silber), Bernadette Graf (Judo/Bronze), Olivia Hofmann (Schießen Kleinkalibergewehr/Bronze) und das Tischtennis-Herren-Team (Stefan Fegerl, Robert Gardos, Daniel Habesohn/Bronze) sind erneut dabei.