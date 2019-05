Kartendiebstahl und Bargeldbehebung in Wien: Suche nach Täter

Wien (APA) - Die Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Täter, der in Verdacht steht, bereits am 25. Februar in einem Lokal in der Wiener City die Kreditkarte eines Mannes aus dessen Jackentasche gestohlen zu haben. Danach behob der Verdächtige bei mehreren Bankomaten Geld und verursachte einen hohen finanziellen Schaden. Nun wurden Fotos des Mannes veröffentlicht.

Diese wurden bei einer der Bankomat-Behebungen gesichert. Hinweise zum Tatverdächtigen - auch anonym - werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310-9921810 erbeten.