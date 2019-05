Britischer Botschafter hält Österreich langweilig? „Ich denke nicht“

Brüssel (APA) - „Also die Leute haben gesagt, du warst in der Ukraine von 2008 bis 2012, in der Türkei von 2012 bis 2016. Findest du Österreich nicht ein bisschen langweilig? Ich denke nicht, habe ich gesagt.“ (Der britische EU-Botschafter und Ständige Vertreter des Vereinigten Königreichs bei den UNO-Institutionen in Wien, Leigh Turner, in einem Tweet in Anspielung auf die innenpolitischen Entwicklungen)