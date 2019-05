RWA hat 2018 unbeirrt von schlechter Ernte zugelegt

Wien (APA) - Der Lagerhaus- und Mischkonzern RWA (Raiffeisen Ware Austria) hat den Umsatz im Vorjahr von 6,7 auf 7 Mrd. Euro gesteigert. Davon entfielen 2,5 Mrd. Euro auf die RWA selber (+3,1 Prozent) und 4,5 Mrd. Euro (+4,4 Prozent) auf die Lagerhaus-Genossenschaften, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Dabei habe es 2018 die zweite schlechte Ernte in Folge gegeben, das Niedrigwasser am Rhein-Main-Donau-Kanal und ein rückläufiger Traktormarkt hätten ebenfalls Probleme gemacht. Die RWA, die zur Hälfte zur Münchner BayWa, dem größten Agrarhandelskonzern Deutschlands gehört, will nun mit nachhaltigen Produkten wachsen, etwa in der Bewässerungstechnik, der Photovoltaik oder neuen Agrarservices.

Auf diesem Weg seien 2018 das Wassertechnikunternehmen Parga Park- und Gartentechnik GmbH als 100 Prozent-RWA-Tochter weiterentwickelt und das Unternehmen Citygreens übernommen worden. Auch wurde eine Einheit für Photovoltaik geschaffen und eine Beteiligung an der Saatzucht Edelhof unter Dach und Fach gebracht, wo neue, an das veränderte Klima angepasste Getreidesorten entwickelt werden.

~ WEB http://www.rwa.at ~ APA314 2019-05-20/13:49