Ibiza-Video - Tschürtz wusste von Gespräch „überhaupt nichts“

Eisenstadt (APA) - Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) bekräftigte am Montag, von dem im Ibiza-Video aufgenommenen Gespräch „überhaupt nichts“ gewusst zu haben. Ihm da etwas anzuhängen, finde er „wirklich unter der Gürtellinie“, sagte Tschürtz in Eisenstadt, wo er mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine Erklärung zur vorgezogenen Landtagswahl m Burgenland abgab.

Er sei „einige Male“ auf Ibiza gewesen und werde in drei Wochen wieder mit seiner Frau hinfliegen, meinte Tschürtz. „Selbstverständlich“ habe man sich an der Strandbar unterhalten. „Ich weiß aber nicht, wo diese Finca war und was dort geredet worden ist.“

Was die Parteispenden an die FPÖ betreffe, sei er „absolut“ sicher, dass im Burgenland alles in Ordnung sei: „Wir haben da definitiv eine weiße Weste.“ Auf die Frage, ob er sich von Heinz Christian Strache und Johann Gudenus verraten fühle, antwortete Tschürtz: „Nein, es geht rein darum, dass es unentschuldbar ist, was passiert ist. Es ist peinlich, es ist verantwortungslos.“

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA319 2019-05-20/13:56