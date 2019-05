Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,17 Prozent am Freitag auf minus 0,15 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Die Börsenstimmung in Europa war zu Wochenbeginn trübe. Hauptgrund war der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Sichere Anlagen waren deshalb nach einem schwächeren Start wieder gesucht. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen weder in Europa noch in den USA auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker.