Klingbeil weist Putschgerüchte gegen Nahles als „Ente“ zurück

Berlin (APA/AFP) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Putschgerüchte gegen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zurückgewiesen. „Ich halte das für eine Ente“, sagte Klingbeil am Montag dem Nachrichtensender „Welt“. Er rief alle in der SPD auf, „sich jetzt auf den Wahlkampf zu konzentrieren“.

Die „Welt am Sonntag“ hatte zuvor unter Berufung auf namentlich nicht genannte SPD-Abgeordnete berichtet, im Fall von Wahlschlappen der deutschen Sozialdemokraten bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen solle Nahles dazu bewegt werden, den Fraktionsvorsitz abzugeben. Als möglicher Nachfolger werde Fraktionsvize Achim Post genannt, der dem rechten Flügel der SPD zugerechnet wird, hieß es.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post forderte zudem im Düsseldorfer „Handelsblatt“ nach einem schlechten Abschneiden bei den Wahlen auch eine offene Debatte über die Parteiführung. „Es ist die Nahles-Scholz-SPD, die für den derzeitigen Zustand der Partei verantwortlich ist“, sagte Florian Post demnach auch im Hinblick auf den deutschen Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz.

„Andrea Nahles ist gewählte Fraktions- und Parteivorsitzende. Sie macht den Job gut“, sagte dagegen Klingbeil. Er warnte vor internen Personaldebatten: „ Wir haben noch einiges vor in dieser Woche“ und „wir werden Umfragewerte sicherlich nicht verbessern, wenn wir übereinander reden.“ Stattdessen solle es im Wahlkampf um Sachthemen wie die Gestaltung eines sozialen Europa gehen.

Nahles selbst wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern. „Ich will jetzt einen Sozialdemokraten an die Spitze in Europa bringen. Alles andere interessiert mich im Moment nicht“, sagte sie am Rande einer Veranstaltung in Potsdam. Eine Stellungnahme von Achim Post lag zunächst nicht vor.