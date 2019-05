Fußball: Elf Spieler in Georgien festgenommen - Manipulationsverdacht

Tiflis (APA/dpa) - Elf Fußballer sind in Georgien wegen möglicher Spielmanipulationen festgenommen worden. Sie sollen sich an andere Spieler gewandt haben, um so die Begegnungen zu beeinflussen, wie die Behörden am Montag in Tiflis mitteilten. Die Festgenommenen hätten einer „organisierten Gruppe“ angehört. Sie sollen demnach mit den Manipulationen insgesamt mehr als umgerechnet 30.000 Euro bekommen haben.

Einzelheiten nannten die Ermittler nicht. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Gefängnisstrafen von bis zu sechs Jahren.