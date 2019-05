US-Rentenmarkt zur Eröffnung kaum bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag im frühen Handel kaum bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am amerikanischen Anleihemarkt. Im Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Gestützt werden vergleichsweise sichere US-Anleihen durch politische Unsicherheiten. Hierzu zählt nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Außerdem hat sich der Streit den USA und dem Iran verschärft. US-Präsident Donald Trump hat Teheran hat mit deutlichen Worten vor einer Eskalation gewarnt. „Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!“, schrieb Trump am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 100 10/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,18 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 5/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,82 Prozent.