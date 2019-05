AUSSENPOLITIK - Termine von Di, 21.05.19 bis Mi, 22.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN - AI Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des

chinesischen Volkskongresses, Li Zhanshu, in Wien

(20.05. - 21.05.) - AI 09:00 Treffen mit Bundesratspräsident Appe

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring

3) * BILD AI 10:00 Treffen mit Bundeskanzler Kurz

(Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2)

* BILD AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 09:30 Rede EU-Kommissionspräsident Juncker

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 14:30 Rede portugiesischer Premier Costa

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

- AI +++ ABGESAGT +++

Ungarischer Parlamentspräsident Köver in

Österreich - AI 17:00 +++ ABGESAGT +++

Treffen mit Nationalratspräsident Sobotka

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring

3)

* AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich - 09:00 AI Valdai-Konferenz „All Together or Me First? How

II the European Union and Russia See the Future of

Multilateral Diplomacy“ mit u.a. FPÖ-

Nationalratsabgeordnetem Tschank,

Außengeneralsekretär Peterlik, OSZE-

Generalsekretär Greminger, stellvertrender

russischer Außenminister Grushko, Zerbo (CTBTO)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/QZ9IEOLh

(Landesverteidigungsakademie, 7., Stiftgasse 2A) - 10:00 AI Podiumsdiskussion „What Europeans Really Want:

Fears and Hopes Before the European Elections“ mit

Ingrid Steiner-Gashi („Kurier“), Piotr Buras (ECFR

Warschau), Ivan Krastev (Centre for Liberal

Strategies), ehemaliger MEP Lunacek

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), 9., Spittelauer Lände 3) * BILD 10:30 II EU-Wahl: Wahlkampf-Finish 1Europa - Liste JETZT

AI mit Spitzenkandidat Voggenhuber

(Helmut-Zilk-Platz, 1.) - 10:30 II +++ ABGESAGT +++

AI PK NEOS EU-Beschwerde gegen Wien-Bonus mit

Wiederkehr (NEOS Wien Klubobmann), Collini (NEOS

Niederösterreich Fraktionsobfrau)

(NEOS Wien-Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße

10/2. Stock) - 18:00 II EU-Wahl: EU-Arkadenfest ÖVP Wien „Machen wir ?s

AI besser. Machen wir Europa.“ mit u.a. ÖVP-EU-

Spitzenkandidat Karas, Kandidat Pirchner, StR

Wölbitsch, Landesgeschäftsführerin Arnoldner

(Arkaden der Lichtenfelsgasse , 1.,

Lichtenfelsgasse 7) * 18:00 AI Diskussion Österreichischer Integrationsfonds

(ÖIF) „Gewalt gegen Frauen - Im Kontext von

Integration und Migration“ mit u.a.

Frauenrechtlerin Hussein, Saric (Leiterin

„HEROES“), Chikhi (Kulturwissenschafterin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/ksDlyCbE

(Außenministerium (BMEIA), 1., Minoritenplatz 8)

BURGENLAND St. Margarethen - 19:00 II EU-Wahl: Wahlkampfevent ÖVP Burgenland „Mitreden

AI in Europa“ mit Bundeskanzler Kurz,

Landesparteiobmann Steiner, Landesgeschäftsführer

Wolf, EU-Wahl-Kandidaten Sagartz und Pumm

(Musikhalle, Kirchengasse 33)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 11:00 II Grüne NÖ „Wofür braucht Niederösterreich die

AI Europäische Union?“ mit Landessprecherin

Fraktionsobfrau Krismer

(Landhaus NÖ, Grüne Fraktion, Neue Herrengasse 1)

STEIERMARK Graz - 19:00 II EU-Wahl: Diskussion ÖVP Steiermark „DiensTalk: Das

AI EU-Parlament braucht doch niemand, ... oder?“ u.a.

mit Spitzenkandidatin Schmiedtbauer, ehemaliger

Abg. Rack (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ÖVP-Landesparteileitung Steiermark, 1. Stock,

Karmeliterplatz 6) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 10:00 AA EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten der Außen- und

Europaminister mit u.a. Europaminister Blümel EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit und politisches Schicksal

von Premierministerin May - EU-Wahlkampf in

Großbritannien RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 CA Informeller EU-Umweltrat (20.-21.5.) (Ortszeit:

WA 09:00 Uhr GMT+3)

AA ---------------------------------------------------------------------

ARGENTINIEN Buenos Aires * AA Beginn des Korruptionsverfahren gegen die

ehemalige Präsidentin Argentiniens Cristina

Kirchner

FRANKREICH Paris * 11:00 WA Präsentation des neuen halbjährlichen OECD-

AA Wirtschaftsausblicks („Economic Outlook“ No. 105 -

Frühjahrsprognose) -

http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

KROATIEN Sibenik - AI +++ ABGESAGT +++

II Bundespräsident Van der Bellen in Kroatien

10:00 Treffen mit kroatischer Präsidentin Grabar-

Kitarovic und slowenischem Präsidenten Pahor

10:30 Delegationsgespräch

11:00 PG Van der Bellen/Grabar-Kitarovic/Pahor

MALAWI Lilongwe * AA Präsidenten- und Parlamentswahlen in Malawi

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

UNO New York - AA UNO-Sicherheitsrat berät über Lage in Libyen

VENEZUELA Caracas - AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN * BILD AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) - BILD AI 09:45 Rede Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* 10:00 AI Jahres-PK Ärzte ohne Grenzen International

CI „Präsentation des Jahresberichts 2018“ mit u.a.

Präsidentin Maleh, Geschäftsführerin Leyser,

Raimund Alber (Psychologe, Ärzte ohne Grenzen

Deutschland) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Ärzte ohne Grenzen, 2., Taborstraße 10) * BILD 10:00 II EU-Wahl: Fototermin - Vorbereitungen für

AI Wahlsonntag mit Czernohorsky (Stadtrat SPÖ Wien)

(MA 54, Logistik Center, 21., Oswald-Redlich-

Straße 9/Ecke Feistlgasse) - 13:00 AI PK International Center for Advanced and

Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR)

„Ferngesteuerte rechte und euro-skeptische

Parteien im EU-Wahlkampf: Mythen und Realität“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.facebook.com/ICEUR.Vienna

(Hotel Imperial, Ringstraßensalon, 1., Kärntner

Ring 16) * 13:30 WI Diskussionsveranstaltung WU Wien, Renner-Institut

AI „Rewriting the rules of the european economy“ u.a.

mit Nobelpreisträger Stiglitz (Roosevelt

Institute), Schratzenstaller (Wifo), Stetter

(FEPS), Rektorin Hnappi-Egger

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/xXDL0NQO

(WU Wien, LC, Großer Festsaal, 2.,

Welthandelsplatz 1) - 18:00 AI Vortrag Austria Institut für Europa und

Sicherheitspolitik (AIES) „Iran and Israel: Why

the mutual obsession?“ mit u.a. Iran-Experten

Menashri (Tel Aviv University) (live auf

http://go.apa.at/MJ78AbYi )

(Diplomatische Akademie, Festsaal, 4.,

Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Populismus: Bedrohung oder

Korrektur der liberalen Demokratie?“ mit Wolfgang

Merkel (Wissenschaftszentrum Berlin für

Sozialforschung), Natasha Wunsch (Eidgenössische

Technische Hochschule Zürich)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(oiip, 9., Berggasse 7) - 19:00 AI Diskussion Stop the Bomb „40 Jahre ‚Islamische

Republik Iran‘: 40 Jahre Terror, Antisemitismus &

europäisches Appeasement“ mit Mahsa Abdolzadeh

(Politikwissenschaftlerin, Die Grünen), Stephan

Grigat (Politikwissenschaftler, STOP THE BOMB),

Sama Maani (Schriftsteller und Psychoanalytiker),

Gerhard Scheit (Kulturwissenschaftler, Herausgeber

von sans phrase. Zeitschrift für Ideologiekritik)

(Depot, 7., Breite Gasse 3) - 19:40 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Reality Check mit ÖVP

AI (ATV)

STEIERMARK Graz - 11:00 AI Gastvortrag Ludwig Boltzmann Institut für

WA Kriegsfolgen-Forschung „Wirtschaftsbeziehungen

XI zwischen der UdSSR und Österreich bzw. Deutschland

1966-1974“ mit Univ.-Prof. Krautzer, Univ.-Prof.

Stelzl-Marx

(ReSoWi-Zentrum der Universität, Bauteil G, III.,

SR 15.39, Universitätsstraße 15)

TIROL Innsbruck - 18:30 II EU-Wahl: ÖVP Tirol „Start ins Wahlkampffinale“

AI u.a. mit Bundeskanzler Kurz, LH Platter,

Kandidatin Thaler

(Messe Innsbruck, Ing. Etzel-Straße) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 10:00 AA EU-Rat Jugend, Bildung, Kultur und Sport (22.-

KA 23.5) mit u.a. Familienministerin Bogner-Strauß,

Bildungsminister Faßmann EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf ---------------------------------------------------------------------

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.) mit u.a.

WA Außenministerin Kneissl

II

INDONESIEN Jakarta * AA Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidenten-,

Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen in

Indonesien

ITALIEN (SÜDTIROL) Franzensfeste * 12:00 AI PK „EVTZ-Vorstandssitzung“ mit LH Platter (ÖVP),

II LH Kompatscher (SVP), LH Fugatti (Lega Nord)

(Festung Franzensfeste)

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~