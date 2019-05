Duo plünderte Elektronikgeschäfte in Salzburg: In Hotel festgenommen

Salzburg (APA) - Die Salzburger Polizei hat in Zusammenarbeit mit Münchner Kollegen zwei Einbrüche aufgeklärt, bei denen in Summe 56 Handys, acht Tablets, drei Keyboards, ein Fernseher und drei Uhren im Gesamtwert von 64.000 Euro gestohlen worden sind. Vor knapp zwei Monaten nahm sie zwei Rumänen in einem Salzburger Hotel fest, von denen einer die Straftaten inzwischen zugab, teilte die Polizei am Montag mit.

Der erste Einbruch wurde in der Nacht auf 19. Februar in einem Elektrofachmarkt im Süden der Landeshauptstadt verübt, nachts darauf wurde ein Handyshop nur 100 Meter davon entfernt geplündert. Die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab, dass die Täter die Geschäfte an den Tagen zuvor intensiv ausgekundschaftet hatten. Bei den weiteren Ermittlungen führte auch eine Spur nach München, weil vermutlich dieselben Einbrecher auch dort in ein Elektrogeschäft eingebrochen hatten. Handydaten stimmten mit den Tatorten in Salzburg überein.

Da aufgrund dieser Daten die Namen der Verdächtigen bekannt waren, forschten die Kriminalisten die Rumänen im Alter von 37 und 40 Jahren in einem Salzburger Hotel aus und nahmen sie dort am 25. März fest. Der Jüngere gestand die Einbrüche in Salzburg, der 40-Jährige verweigerte jede Aussage. Einen Zusammenhang mit der Tat in München bestritten beide. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass das Duo bereits einen weiteren Coup in Zell am See geplant hatte, der aufgrund der Festnahme aber vereitelt wurde.

Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die gesamte Beute dürften sie in Rumänien bereits zu Geld gemacht haben.