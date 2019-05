Metaller-KV - Fachverband beharrt auf Vorarlberg für Verhandlungen

Wien (APA) - Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) hat in einer Stellungnahme gegenüber der APA auf der Einladung nach Vorarlberg als Austragungsort der Gespräche mit der Gewerkschaft über den Kollektivvertrag beharrt. „Von einem Diktat kann keine Rede sein“, heißt es Montagnachmittag. Der FMTI habe vorgeschlagen, die Verhandlungen heuer erstmals in einem Bundesland durchzuführen.

Die verhandelnden Gewerkschaften, GPA-djp und PRO-GE, hatten sich zuvor ausdrücklich gegen Vorarlberg als Verhandlungsort ausgesprochen.

Als FMTI-Verhandlungsführer habe Johannes Collini für das Jahr 2019 in seine Heimatstadt Hohenems in Vorarlberg eingeladen. Der FMTI werde selbstverständlich auch dort die nötige Infrastruktur bereitstellen. Sowohl die Stadt Hohenems als auch das Land Vorarlberg begrüßen dies ausdrücklich, heißt es. Um die Verhandlungen effizient und organisatorisch einfacher zu gestalten habe der FMTI darüber hinaus vorgeschlagen, diese in Blöcken von jeweils 2 Tagen zu verhandeln.

Dass Verhandlungen auch in den Bundesländern stattfinden, sei angesichts der Branchen- als auch der föderalen Struktur Österreichs nur logisch. Über 90 Prozent der 1.200 Unternehmen der Branche seien in den Bundesländern zu Hause. „Die für die 135.000 Mitarbeiter und 1.200 Betriebe so wichtigen KV-Verhandlungen dort durchzuführen, wo ein Großteil der Wertschöpfung entsteht, ist auch als Wertschätzung für die gelebte Sozialpartnerschaft und das gute Miteinander in den Regionen und Betrieben zu sehen“, meint der Fachverband. Dazu komme, dass auch die Mehrheit der Betriebsräte und des FMTI-Verhandlungsteams aus den Bundesländern stammt.

In den nächsten Jahren könnten die Verhandlungen etwa in der Steiermark oder Oberösterreich stattfinden, so der Fachverband der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer.

