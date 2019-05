Helsinkis Bischof trat nach Unfall vorzeitig in den Ruhestand

Vatikanstadt/Helsinki (APA) - Der katholische Bischof von Helsinki, Teemu Sippo, gibt sein Amt ab. Papst Franziskus nahm den Rücktritt des 72-Jährigen an, wie der Vatikan laut Kathpress am Montag mitteilte. Ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt. Sippo hatte Ende Dezember bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Im April nahm er seinen Dienst zunächst wieder auf.

Die übliche Altersgrenze für Diözesanbischöfe liegt bei 75 Jahren. Sippo stand seit 2009 an der Spitze der Diözese Helsinki. Der Dehonianer-Pater aus dem finnischen Lahti absolvierte einen Teil seiner Ausbildung in Deutschland und legte 1970 im Kloster Maria Martental in der Diözese Trier sein Ordensgelübde ab. Die finnische Hauptstadt-Diözese ist der einzige katholische Kirchenbezirk des Landes. In insgesamt 8 Pfarreien zählt die Diözese 15.000 Katholiken und 30 Priester.