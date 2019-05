Alitalia muss wegen Streiks am Dienstag jeden zweiten Flug streichen

Rom/Mailand (APA/AFP) - Passagiere der italienischen Fluggesellschaft Alitalia müssen am Dienstag wegen eines Streiks von Piloten und Flugbegleitern mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Alitalia müsse die Hälfte aller am Dienstag geplanten nationalen und internationalen Flüge streichen, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Auch die Billig-Airlines Blue Air und Blu Panorama sind betroffen.

Aufgerufen zum Streik sind die Piloten und Flugbegleiter den ganzen Dienstag über mit Ausnahme der Zeit zwischen 07.00 und 10.00 Uhr in der Früh und von 18.00 bis 21.00 Uhr abends. Bereits am Montagabend würden einige Flüge annulliert, ebenso am Mittwochvormittag, teilte Alitalia mit.

Die Gewerkschaften wollen mit der Arbeitsniederlegung vor allem auf die prekäre Lage von Alitalia hinweisen. Die verlustreiche Fluggesellschaft war bereits im Mai 2017 unter kommissarische Aufsicht gestellt worden, nachdem ein Sanierungsplan mit Lohnkürzungen und Stellenstreichungen gescheitert war.

Übernehmen soll die angeschlagene Airline die italienische Bahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS), die allerdings keinen Partner findet. FS soll bis 15. Juni ein Angebot vorlegen.

Die Gewerkschaften fordern „konkrete“ Zusagen des Staats zur Unterstützung der zivilen Luftfahrtbranche in Italien, um gegen Niedriglöhne zu kämpfen. In der Branche sei eine wachsende „Zweiteilung“ zu beklagen: Auf der einen Seite gebe es immer mehr Passagiere und Flüge, auf der anderen Seite immer mehr Pleiten.

