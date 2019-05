Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich gibt es im September Neuwahlen

Wien - In Österreich muss bald wieder eine neue Regierung gewählt werden. Grund dafür ist ein heimlich aufgenommenes Video. In dem Video sieht man den FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Außerdem sieht man den FPÖ-Politiker Johann Gudenus. Die beiden Politiker sprechen mit einer angeblichen russischen Geldgeberin über verbotene Partei-Spenden für die FPÖ. Das Treffen fand vor der Nationalrats-Wahl im Jahr 2017 statt.

Das Video sorgte für viel Aufregung. Viele Politiker sagten, dass Strache und Gudenus mit der Politik aufhören sollen. Strache und Gudenus gaben alle ihre politischen Ämter auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP sagte, dass es Neuwahlen geben wird. Österreich muss also eine neue Regierung wählen. Die Wahl soll im September sein.

Die Niederlande haben den Song Contest gewonnen

Tel Aviv/Wien - In der Stadt Tel Aviv in Israel hat am Samstag das Finale vom Eurovision Song Contest stattgefunden. An dem Finale nahmen Sänger und Sängerinnen aus 26 Ländern teil. Das Finale gewann der Sänger Duncan Laurence. Er kommt aus den Niederlanden.

Österreich war im Finale nicht dabei. Die österreichische Sängerin Paenda war im Halbfinale nicht weitergekommen. Im Finale trat auch die weltberühmte Sängerin Madonna auf. Sie sang ihr neues Lied.

Erklärung: Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest ist ein Musik-Wettbewerb. Der Wettbewerb findet jedes Jahr statt. 2018 gewann die Sängerin Netta aus dem Land Israel. Deshalb fand der Song Contest heuer im Land Israel statt.

2 Menschen starben bei der Explosion von einem Haus in Deutschland

Kempten - In Deutschland hat es am Sonntag ein schweres Unglück gegeben. Es gab eine gewaltige Explosion in einem Wohnhaus. Dabei starben ein Mann und ein 7 Jahre altes Mädchen. Eine Frau wurde sehr schwer verletzt. Die Explosion zerstörte das Haus völlig und beschädigt auch 2 andere Häuser. Man weiß noch nicht, warum es zu der Explosion kam.

Die Lebens-Qualität in Wien ist sehr gut

Frankfurt - In Wien kann man gut und angenehm leben. Wien gehört bei der Lebens-Qualität sogar zu den 5 besten Städten der Welt. Vor allem bei Sicherheit, Gesundheit und sauberer Umwelt ist Wien sehr gut. Die Stadt mit der höchsten Lebens-Qualität ist aber die Schweizer Stadt Zürich. Das sagt eine große deutsche Bank. Sie hat sich 56 Städte auf der ganzen Welt angeschaut.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++