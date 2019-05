Prager Börse schließt leichter, PX verliert 0,13 Prozent

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag leichter geschlossen. Der tschechische Leitindex PX gab 0,13 Prozent auf 1.049,34 Punkte ab. Das Handelsvolumen lag bei 0,38 (Vortag: 0,34) Mrd. tschechischen Kronen.

Auch der tschechische Aktienmarkt schloss sich zum Beginn der neuen Handelswoche der schwachen internationalen Börsenstimmung an. International lasten der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China, sowie die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

In Prag standen vor allem die Finanzwerte im Fokus. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will die größten Banken des Landes dazu bewegen, in einen nationalen Entwicklungsfonds einzuzahlen. Nach seinen Plänen würden die Geldinstitute im nächsten Jahr umgerechnet rund 230 Millionen Euro als Startkapital zur Verfügung stellen. Die meisten tschechischen Geldinstitute sind mehrheitlich in ausländischem Besitz. So gehört die Sparkasse Ceska sporitelna zur österreichischen Erste Group. Die Titel der Erste Group reagierten mit einem klaren Abschlag von 3,5 Prozent. Komercni Banka schlossen hingegen mit plus 1,8 Prozent und Moneta Money Bank verbuchten ebenfalls einen Zuwachs von 1,8 Prozent.

