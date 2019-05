Mindestens 19 Tote bei Gewalt im Tschad

N‘Djamena (APA/AFP) - Bei Kämpfen im zentralafrikanischen Tschad sind mindestens 19 Menschen getötet worden. In zwei Dörfern in der östlichen Provinz Sila kam es am Sonntag und am Montag nach Behördenangaben zu Zusammenstößen zwischen dort lebenden Landwirten und arabischen Viehhaltern.

Erst vor wenigen Tagen waren in der benachbarten Provinz Wadai zwölf Menschen bei einem Angriff arabischer Viehhirten auf ein Dorf getötet worden. 30 Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft seither festgenommen.

Im Osten des Tschad kommt es regelmäßig zu Konflikten. Präsident Idriss Déby Itno sprach im Februar bei einem Besuch in der Region von einem „ernsten Problem“.