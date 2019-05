Altach (APA) - Der SCR Altach hat anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums des Fußball-Bundesligisten zwei starke Testgegner an Land gezogen. Die Vorarlberger treffen im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison am 11. Juli (17.30) auf den Marko-Arnautovic-Club West Ham United und am 14. Juli (15.00) auf Southampton, wo Ralph Hasenhüttl als Chefcoach tätig ist. Gespielt wird jeweils in der Cashpoint Arena.

Die Altacher bieten für die zwei Spiele auch ein Abo an.