Sieben Tote bei Angriff auf Sicherheits-Posten in Mali

Bamako (APA/dpa) - Bei einem Angriff auf Sicherheitskräfte im Südosten Malis sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Unbekannte Bewaffnete hätten den Posten in Koury an der Grenze zu Burkina Faso in der Nacht zum Montag angegriffen, teilte das Sicherheitsministerium mit. Unter den Todesopfern seien zwei Polizisten, ein Grenzbeamter und vier Zivilisten.

Wer für den Angriff verantwortlich war, war zunächst unklar. Im Norden Malis sowie in Burkina Faso und anderen Ländern der Sahel-Zone sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Kaida die Treue geschworen, andere der Terrormiliz Islamischer Staat. Eine UN-Mission in Mali soll zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes beitragen. An der Mission beteiligen sich auch rund 850 deutsche Bundeswehrsoldaten. Jüngst hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die in Gao stationierten Soldaten besucht.