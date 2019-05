EU-Wahl - ÖVP-Schlussoffensive begann ohne Weber und Kurz

Linz (APA) - Kurz vor Beginn der als „Auftakt zur Schlussoffensive“ der ÖVP zur EU-Wahl am Sonntag betitelten Veranstaltung in Linz am Montagabend ist bekannt geworden, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber nicht teilnehmen wird. Er sagte den Termin ab, weil auch Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht teilnahm. Ihn hielten dringende innenpolitische Termine in Wien.

So blieb es an den ÖVP-Kandidaten Othmar Karas und Angelika Winzig sowie dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer die Anhänger im Design Center am Europaplatz für die Wahl am Sonntag einzuschwören.

