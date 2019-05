Insider: Trump beginnt offiziellen Wahlkampf Mitte Juni

Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump wird sich Insidern zufolge ab Mitte Juni offiziell für eine zweite Amtszeit bewerben. Der Wahlkampf des Republikaners dürfte in Florida beginnen, möglicherweise am 15. Juni, sagten am Montag mehrere dem Präsidialamt nahestehende Personen.

In den darauffolgenden Tagen wolle er dann Bundesstaaten bereisen, die für die Präsidentenwahl im November 2020 von besonderer Bedeutung sein dürften. Trumps Wahlkampfteam lehnte eine Stellungnahme ab. Er hatte seine Kandidatur für seine erste Amtszeit am 16. Juni 2015 bekanntgegeben.

Eine zweite Amtszeit wäre Trumps letzte. Bei den Demokraten gibt es bisher mehr als 20 Bewerber für eine Kandidatur.: