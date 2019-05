Blatt: Daimler will massiv in der Verwaltung sparen

Stuttgart (APA/Reuters) - Der Autobauer Daimler will einem Medienbericht zufolge massiv in der Verwaltung sparen. Die Kosten in den Zentralbereichen des Autobauers sollen um 20 Prozent sinken, wie das „Handelsblatt“ am Montag unter Berufung auf Konzernkreise berichtet. Es gehe um mehrere Milliarden Euro an Effizienzpotenzial.

Der designierte Daimler-Chef Ola Källenius feilt dem Bericht zufolge schon seit Monaten an „Gegenmaßnahmen“, um die Margenziele zu retten. Die Vorarbeiten für die Initiative „Move“ seien weit gediehen, im Sommer solle das Sparpaket stehen. Daimler wollte sich dazu nicht äußern.

Källenius soll den traditionellen Auto- und Lastwagenbauer ins Zeitalter von Elektroantrieb und Mobilitätsdienste führen, ohne dass Gewinn und Beschäftigung darunter stark leiden. Und das, während sich die wichtigen Absatzmärkte gerade abkühlen.

