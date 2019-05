Eishockey: WM-Ergebnis Österreich - Italien 3 - 3:3 nach 60 Minuten

Bratislava (APA) - Eishockey-WM in Bratislava am Montag (Gruppe B): Österreich - Italien 3:3 nach 60 Minuten (2:1,0:2,1:0) - Spiel geht in Verlängerung. Bratislava, Ondrej Nepela Arena, 9.085. Tore: Ganahl (12.), M. Raffl (17., 42.) bzw. Bardaro (10.), Kostner (35.), Rosa (39.). Strafminuten: 4 bzw. 6.

Österreich: Kickert - Pallestrang, Heinrich; Schumnig, Unterweger; Schlacher, Strong; Peter - Schneider, Herburger, T. Raffl; M. Raffl, Komarek, Hofer; Haudum, Rauchenwald, Zwerger; Ganahl, Hundertpfund, Obrist

Italien: Bernard - Hofer, Trivellato; McMonagle, Helfer; Tauferer, Zanatta; Pavlu, Marchetti - Gander, Andergassen, Traversa; Bardaro, S. Kostner, Miceli; Insam, Rosa, Ramoser; Hochkofler, Lambacher, DeLuca