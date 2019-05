Eishockey: Kanada nach 5:0 gegen Dänemark bei WM Gruppenzweiter

Kosice (APA) - Kanadas Eishockey-Team hat sich am Montag bei der Eishockey-WM in der Slowakei mit einem 5:0 (3:0,1:0,1:0) gegen Dänemark auf den zweiten Platz hinter Finnland in der Gruppe A gehievt. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Finnen zum Auftakt gewannen die Nordamerikaner damit alle weiteren Partien. Die Treffer am Montag erzielten Dubois (1.), McCann (7.), Marchessault (9.) und Reinhart (34., 45.).

Am Dienstag spielt Kanada zum Abschluss gegen die USA, beide sind längst für das Viertelfinale qualifiziert, ebenso wie die Protagonisten der Partie Finnland gegen Deutschland.