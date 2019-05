Eishockey: Österreich nach Penaltythriller 2 - Meinungen

Bratislava (APA) - Meinungen nach Österreich-Italien (3:4 n.P.):

Michael Raffl (Österreich-Doppel-Torschütze): „Wir haben gewusst, es geht um ein Spiel, da kann sehr viel passieren. Wir haben größtenteils schon dominiert, phasenweise aber nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir haben schon sehr kompakt gespielt im ersten Drittel, dann aber vielleicht geglaubt, dass wir besser sind, als wir es sind. Wir waren da nicht konsequent genug und sind dafür bestraft worden. Im Penaltyschießen kann dann alles passieren. Italien ist verdient oben geblieben, ich kann ihnen nur gratulieren. Wir haben verloren, deshalb war es nicht genug.“

Alexander Rauchenwald (ÖEHV-Spieler): „Wir haben ihnen zu einfach die Tore gegeben, sie haben mit 22 Schüssen 3 Tore geschossen, das waren im Grunde Fehler von uns, das darf nicht passieren in so einem wichtigen Spiel. Wir haben ein paar Mal das leere Tor gehabt und nicht getroffen. In der Overtime haben wir auch das Spiel kontrolliert. Im Penaltyschießen kann es auf beide Seiten fallen, dieses Mal ist es auf die italienische Seite gefallen.“

Manuel Ganahl (ÖEHV-Spieler): „Ich glaube, sie haben es sich mehr verdient, wir waren in machen Situationen zu schlampig, sie haben gekämpft, sich reingeschmissen, da war der Kampfgeist zu spüren. Ich glaube, wir sind von der Einstellung her super reingegangen, aber wir haben es nicht geschafft, den Druck über das Spiel aufrecht zu erhalten. Es ist bitter, es ist hart, es hätte absolut nicht sein müssen.“

Andreas Bernard (Italien-Torhüter): „Die letzten zehn Tage waren die härtesten meines Lebens, danke an das ganze Coaching-Team. Wir haben oft so hoch verloren, aber wir haben an uns geglaubt. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, das war alles, was wir wollten. Nächstes Jahr werden wir stärker sein.“