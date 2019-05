Eishockey: Österreich nach Penaltythriller 3 - Meinung Bader

Bratislava (APA) - Meinungen nach Österreich-Italien (3:4 n.P.) - via ORF:

Roger Bader (ÖEHV-Teamchef): „Wir haben aus den vielen Chancen zu wenig herausgeholt. Aus meiner Sicht war es eine sehr unverdiente Niederlage, wir hatten doppelt so viele Chancen, hochklassige Möglichkeiten, der Puck ist oft auf der Linie kleben geblieben und nicht für uns gelaufen. Das ist sehr bitter. Wir haben in den ersten 40 Minuten 14 Schüsse zugelassen, da kann man nicht sagen, dass man schlecht verteidigt hat. Wenn man drei Gegentreffer bekommt, kann man aber natürlich nicht zufrieden sein. Wir haben dann das letzte Drittel dominiert und in der Verlängerung noch mehr, hatten aber Pech. So ist der Sport, manchmal gewinnt die Mannschaft, die weniger Torchancen hat. Es ist so, wir müssen es leider akzeptieren. Niederlagen hat man nie auf dem Plan. Mit der Niederlage werde ich umgehen.“