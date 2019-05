Filmfestspiele Cannes - Martin Monk: „Eine Ehre und Inspiration“

Cannes (APA) - Morgen, Mittwoch, feiert der dritte österreichische Film der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes Weltpremiere. Der an der Filmakademie Wien entstandene 18-minütige Kurzfilm „Favoriten“, der eine junge Autostopperin im Zentrum hat, wird in der Reihe Cinefondation gezeigt. Davor traf die APA den Regisseur, den 1985 in Berlin geborenen Martin Monk, zum Interview.

APA: Herr Monk, wie kommt ein an der Filmakademie produzierter Film in die offizielle Auswahl nach Cannes?

Martin Monk: Es gibt zwei offizielle Sektionen für Kurzfilme in Cannes. Eine ist der Kurzfilm-Wettbewerb um die Goldene Palme, dort werden Filme bis zu 15 Minuten Länge akzeptiert. Die zweite Möglichkeit ist die Cinefondation, wo man den Fokus auf Studentenfilme legt. Dort ist die Längenrestriktion 20 Minuten. Da mein Film 18 Minuten dauert, kam nur das infrage. Zusätzlich gibt es auch ein Atelier, wo man meist im Jahr darauf Drehbücher für Langfilme entwickeln kann. Die dort entwickelten Projekte laufen mit hoher Wahrscheinlichkeit später auch beim Festival. Es ist also eine spannende Möglichkeit, hier den Fuß hineinzubekommen.

APA: Waren Sie schon zuvor einmal in Cannes?

Monk: Ja, 2013 als Regieassistent. Das war ein deutscher Film, der in der Semaine de la Critique lief. Das hat schon den Ehrgeiz in mir geweckt, hier einmal als Regisseur einen Film laufen zu haben. Ich finde es schön, dass das sechs Jahre danach auch geklappt hat.

APA: Morgen haben Sie Premiere, sind aber schon ein paar Tage hier. Wie läuft es bisher?

Monk: Die Cinefondation kümmert sich fantastisch um uns und vermittelt einem das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Es ist eine Ehre und Inspiration, sich als Teil des Festivals begreifen zu dürfen. Darüber hinaus kann man Filme bei ihrer Weltpremiere im Palais sehen. Natürlich trifft man auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, mit denen man die Liebe zum Kino teilt. Außerdem hat allein die Einladung hierher die Chancen auf Finanzierung eines nächsten Filmprojekts erhöht. Schon im Vorfeld war die höhere Aufmerksamkeit zu spüren. Es sind Firmen wegen eines möglichen Weltvertriebs auf mich zugekommen, und auch andere Festivals nominieren uns.

APA: Sie sind gebürtiger Berliner. Warum sind Sie an die Wiener Filmakademie gegangen?

Monk: Ich hatte mich in der Vergangenheit in Deutschland an Filmhochschulen beworben und hatte damit keinen Erfolg. Ich hab dann einen Bachelor und einen Master in Kulturphilosophie gemacht, insgesamt sieben Jahre in London, Paris und dann an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich hab dann gesehen, dass die Filmakademie auch Masterstudien anbietet und hab mir gesagt: Wenn nochmal studieren, dann nicht von der Pike auf sondern als eine Art weiterführendes, vertiefendes Studium. Außerdem lehrt Michael Haneke in Wien. In Deutschland haben viele Lehrende vor allem Fernseherfahrung. Ich möchte aber Kinofilme machen, Arthouse-Filme. Und dafür ist jemand wie Haneke natürlich eine Institution.

APA: Diesen Entschluss haben Sie offenbar nicht bereut?

Monk: Haneke ist ein strenger Lehrer, man muss sich vorbereiten und fokussiert sein, wenn man mit ihm einen Termin hat. Ich habe in diesen eineinhalb Jahren viel gelernt und aufgesaugt und ganz tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Es war das erste Mal für mich, dass ich mich in einem Umfeld bewegt habe, in dem alle mit Film zu tun haben.

APA: Wie war die Arbeit mit Ihren beiden Hauptdarstellern bei „Favoriten“? Wie viel Vorgabe haben Sie gegeben, wie sehr haben Sie versucht, Ihre Handschrift zu vermitteln?

Monk: Es fängt ja schon mit der Auswahl an. Man sucht sich jemand, von dem man das Gefühl hat, er passt von der Grundenergie für die Rolle. Lia Wilfing hat sehr viel Authentisches mitgebracht für die Rolle, die Zusammenarbeit mit ihr war anders als mit Christian Dolezal, der sehr theatergeprägt ist und viel Erfahrung hat. Wir haben am Set auch einiges improvisiert, das meiste ist aber im Schnitt wieder rausgefallen. Der fertige Film ist jetzt doch wieder sehr nahe dem Drehbuch.

APA: Ist Autostoppen nicht ein wenig anachronistisch?

Monk: Da ist ein Funken Wahrheit dran, aber es gibt doch noch Leute, die das gerne machen - das kommt auf das jeweilige Umfeld an. Es geht dabei auf beiden Seiten sehr um Vertrauen. Das hat mich dramaturgisch gereizt, denn man sieht die Figuren wie unter einem Brennglas. Ich habe auch mit jungen Stoppern aus Wien gesprochen, die mir dafür typische Orte empfohlen haben.

APA: Ist so auch der Titel entstanden: Weil die Reise von dort losgeht?

Monk: Ja, andererseits ist es auch ein leicht ironischer Kommentar auf die Figuren. Es ist ja eigentlich eine Wettkampfmetapher im Sport - aber natürlich mit einer ironischen Note.

APA. Ist die Handlung auch ein bewusstes Gegenstatement gegen die heutigen medialen Sehgewohnheiten? Man wartet auf den Knalleffekt, aber er passiert nicht.

Monk: Ja, das war ein bewusster Ansatz. Das Machtgefälle zwischen den Figuren ist sehr groß, vom Alter, von der Situation. Dadurch ist sie ihm natürlich sehr ausgeliefert. Das hilft auch, den Zuschauer durch Suspense an die Figur zu binden, Empathie und Bindung zu erzeugen. Damit wollte ich spielen - es aber bewusst nicht einlösen. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der man erstmal einer fremden Person gegenüber sehr misstrauisch ist. Mit dem Film möchte ich auch ein wenig zeigen, dass man ruhig seinem Bauch vertrauen kann.

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - www.martinmonk.net; www.favoritenfilm.com)