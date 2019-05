INNENPOLITIK - Termine von Di, 21.05.19 bis Mi, 22.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN * CI Veröffentlichung Statistik Austria

II „Bevölkerungsstand 1.1.2019“ und „Geborene und

Gestorbene 2018“ * AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich - 09:00 AI Valdai-Konferenz „All Together or Me First? How

II the European Union and Russia See the Future of

Multilateral Diplomacy“ mit u.a. OSZE-

Generalsekretär Greminger, Zerbo (CTBTO),

stellvertretendem russischen Außenminister Grushko

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/QZ9IEOLh

(Grand Hotel, 1., Kärntner Ring 9) - 09:00 WI Anklage wegen Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

II gegen Nationalbank-Tochter OeBS in

Schmiergeldaffäre

(Straflandesgericht, Saal 301, 8., Wickenburggasse

22) * 09:30 II Bundespräsident Van der Bellen empfängt NEOS- Chefin Meinl-Reisinger

(Präsidentschaftskanzlei, 1., Ballhausplatz,

Hofburg, Leopoldinischer Trakt) * BILD II 10:45 JETZT-Obfrau Stern bei Van der Bellen VIDEO (Präsidentschaftskanzlei, 1.,

Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer

Trakt)

- 09:30 WI +++ ABGESAGT +++

II Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

CI Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 09:30 II Medienaktion Sozialistische Jugend Österreich

(SJÖ) „Wahlkampffinanzen offenlegen!“

(vor Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) - 10:00 CI PK der Tiere 3.0 - 35 Jahre nach Hainburg mit

II Vertretern der Protestbewegung „FridaysForFuture“,

Lödl (2. Zoologische Abt., NHM), Essl (Abt. f.

Botanik u. Biodiversitätsforschung, Uni Wien),

Präs. Maier (Umweltdachverband), Holler-Bruckner

(Hainburgaktivistin, Oekonews-Hrsg.; „Wir

entscheiden Klima“), Weihs und Lötsch

(Hainburgaktivisten), Pfleger (Klimaschutzbewegung

„Extinction Rebellion“, Neckamm („Wir entscheiden

Klima“)

(Naturhistorisches Museum (NHM), Saal 34, 1.,

Burgring 7) * BILD 10:00 II BVT-U-Ausschuss - Auskunftspersonen: Kloibmüller

(10 Uhr), Pirker (13.30 Uhr), Freiseisen (16.30

Uhr)

(Live-Blog: http://go.apa.at/7bu6S3uG )

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal

7, Segmentbogen, 1., Heldenplatz) * 10:00 II PK SPÖ „Saubere Politik für Europa“ mit SPÖ-EU-

Spitzenkandidat Schieder

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock,

1., Löwelstraße 18) * BILD 10:30 II EU-Wahl: Wahlkampf-Finish 1Europa - Liste JETZT

AI mit Spitzenkandidat Voggenhuber

(Helmut-Zilk-Platz, 1.) - 10:30 II +++ ABGESAGT +++

AI PK NEOS EU-Beschwerde gegen Wien-Bonus mit

Wiederkehr (NEOS Wien Klubobmann), Collini (NEOS

Niederösterreich Fraktionsobfrau)

(NEOS Wien-Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße

10/2. Stock) - 10:30 II PK NEOS Wien „Schwarz-blaue Machenschaften auch in

Wien durchleuchten“ mit Klubobmann Wiederkehr

(NEOS Wien-Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße

10/2. Stock) - 11:00 II +++ ABGESAGT +++

XI PK Volksbegehren Bildungsinitiative „Bildung darf

nicht sitzen bleiben“ mit u.a. Androsch,

Glattauer, Schrodt, Spiel, Kapsch

(Hotel Bristol, Salon Burggarten, 1., Kärntner

Ring 1) * BILD 11:00 II Sonderpräsidiale des Nationalrats mit Festlegung VIDEO des Termins der Sondersitzung

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Brückenzimmer, 1., Heldenplatz) - 14:30 II Diskussion AK Wien, Die Armutskonferenz,

XI Bildungsinitiative BildungGrenzenlos „Turnaround!

- Wie Schulen an benachteiligten Standorten die

Trendwende schaff(t)en“ mit Canavan (Dir. Oaklands

School), Trageser (Projektleitung School

Turnaround Berlin)

(AK Wien Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-

18) - 14:30 II Symposium Pädagogische Hochschule Niederösterreich

XI „Spitzenleistung als schulische &

gesellschaftliche Herausforderung. Begabungs- und

Begabtenförderung am Prüfstand“ mit u.a. Eichmair

(Universität Wien), Vizerektor Kraker (PH NÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://tinyurl.com/y25kxrro

mit Podiumsdiskussion „Spitzenleistung auf

verlorenem Posten?“

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) - 15:00 II Plenardebatte Lehrlingsparlament mit NR-Präs.

XI Sobotka (Vorsitz im Plenum) (live auf

www.ots.at/parlamentsstream )

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Großer

Redoutensaal, Eingang Josefsplatz, 1.,

Heldenplatz) - 18:00 II EU-Wahl: EU-Arkadenfest ÖVP Wien „Machen wir ?s

AI besser. Machen wir Europa.“ mit u.a. ÖVP-EU-

Spitzenkandidat Karas, Kandidat Pirchner, StR

Wölbitsch, Landesgeschäftsführerin Arnoldner

(Arkaden der Lichtenfelsgasse , 1.,

Lichtenfelsgasse 7)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 WI EU-Wahl: PK SPÖ Burgenland „Unser Wasser muss vor

II dem Zugriff durch Konzerne und vor Spekulanten

AI geschützt werden!“ mit Dax (EU-Wahl-Kandidat),

Zapfl (Obmann Wasserleitungsverband Nördliches

Burgenland)

(Bäckerei Naglreiter, Neusiedlerstraße 40)

Oberwart - 08:30 II Festakt Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK)

„Spatenstich für die Außenstelle Oberwart“ mit

BGKK-Obmann Roth, Kollar (Oberwarter

Siedlungsgenossenschaft), LH Doskozil

(Baustelle BGKK Außenstelle Oberwart,

Waldmüllergasse)

St. Margarethen - 19:00 II EU-Wahl: Wahlkampfevent ÖVP Burgenland „Mitreden

AI in Europa“ mit Bundeskanzler Kurz,

Landesparteiobmann Steiner, Landesgeschäftsführer

Wolf, EU-Wahl-Kandidaten Sagartz und Pumm

(Musikhalle, Kirchengasse 33)

Winden am See - 09:00 II PK „‘Deine Gemeinde‘ – Initiative des

CI Landesjugendreferates Burgenland zur Förderung der

Jugendarbeit“ mit LR Winkler, Bgm. Trummer

(Präsident GVV Burgenland), Bgm. Salamon

(Vorsitzende Österreichischer Städtebund –

Burgenland), Bubich (Geschäftsführer Gemeindebund)

, Abg. Preiner

(Treffpunkt beim Gemeindeamt, Untere Hauptstraße

2)

(Kultur- und Vereinshaus, Hauptstraße 8)

KÄRNTEN Klagenfurt - 09:00 II Sitzung der Kärntner Landesregierung

(Landesregierung Kärnten, Arnulfplatz 1) - II 11:00 PK nach der Regierungssitzung mit LH Kaiser

(SPÖ), LR Gruber (ÖVP)

(Landesregierung Kärnten, Spiegelsaal,

Arnulfplatz 1)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 WI PG Landwirtschaftskammer NÖ „LK-Lebensmittelcheck

CI untersucht Erdäpfel-Sortiment“ mit Präs.

II Schmuckenschlager, Wanzenböck (Obmann der

Interessengemeinschaft Erdäpfelbau), Bernhuber

(Jungbauer und EU-Wahl-Kandidat)

(Landwirtschaftskammer NÖ, Wienerstraße 64) - 10:30 II +++ ABGESAGT +++

PK SPÖ-Landtagsklub „Vorschau auf die kommende

Landtagssitzung“ mit Klubobmann Hundsmüller

(SPÖ-Klub, Haus 1, 4. Stock, Landhausplatz 1, NÖ-

Landhaus) - 11:00 II Grüne NÖ „Wofür braucht Niederösterreich die

AI Europäische Union?“ mit Landessprecherin

Fraktionsobfrau Krismer

(Landhaus NÖ, Grüne Fraktion, Neue Herrengasse 1) * 11:30 CI PK „Neue Energie für Niederösterreich –

II Präsentation NÖ Klima- und Energiefahrplan“ mit LH

Mikl-Leitner, LHStv. Pernkopf (beide ÖVP),

Klaczynski (Landesschülervertretung NÖ)

(Landhaus NÖ, Millenniumssaal, Landhausplatz 1)

OBERÖSTERREICH Linz * BILD 10:30 II PK FPÖ OÖ „Weitere Vorgehensweise“ u. a. mit

LHStv. Haimbuchner

(FPÖ-Landesgeschäftsstelle Oberösterreich,

Blütenstraße 21/1) - 11:00 CI PK Land Oberösterreich „Oberösterreichs

II Klimabewegung wird immer stärker Gemeinsam unsere

Zukunft sichern - Vorschau auf die große Klimademo

am Freitag und welche politischen Maßnahmen es

jetzt dringend braucht“ mit u.a. LR Anschober

(Grüne)

(Büro LR Anschober, Sitzungszimmer 1. Stock,

Promenade 37)

SALZBURG Salzburg - 10:15 II PK SPÖ Salzburg „Kinderbetreuungsgesetz Neu: Eine

CI vertane Chance mit wenig Verbesserungen“ u. a. mit

SPÖ-Landesvorsitzendem Steidl

(Chiemseehof Salzburger Landesregierung,

Sitzungszimmer des SPÖ-Landtagklubs, Stiege III)

STEIERMARK Graz - 09:00 CI Veranstaltung Land Stmk., Ärztekammer Steiermark,

II Notariatskammer, WK Stmk. „Leben braucht Klarheit

- Enquete für Lebens- und Familienvorsorge“ mit

u.a. LH Schützenhöfer, LR Drexler (beide ÖVP),

Univ.-Prof. Samonigg (Rektor Med-Uni), VizePräs.

Herz (WK), Halbauer (NK), Primar Geyer

(Elisabethinen), Univ.-Prof. Neuhold (Uni Graz),

Präs. Lindner (ÄK)

(Alte Universität, Aula, Hofgasse 14) - 10:00 CI PG Stadt Graz „Alles neu - alles Familie“ mit StR

II Hohensinner (ÖVP), Leiterin Krammer

(Amt für Jugend und Familie, Kaiserfeldgasse 25) - 19:00 II EU-Wahl: Diskussion ÖVP Steiermark „DiensTalk: Das

AI EU-Parlament braucht doch niemand, ... oder?“ u.a.

mit Spitzenkandidatin Schmiedtbauer, ehemaliger

Abg. Rack (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ÖVP-Landesparteileitung Steiermark, 1. Stock,

Karmeliterplatz 6)

TIROL Innsbruck * 10:00 II PK SPÖ Tirol „Bevorstehende Neuwahlen - erste

Ergebnisse und weiteres Prozedere“

(SPÖ Tirol, Pressefoyer, Salurnerstraße 2)

VORARLBERG Bregenz - 10:00 II PK SPÖ Vorarlberg „Neuwahlen: Wir sind bereit“ mit

Landesvorsitzendem Staudinger,

Nationalratsabgeordnetem Einwallner

(Landhaus Vorarlberg, SPÖ-Landtagsclub,

Römerstraße 15) - 15:00 II Pressefoyer der Vorarlberger Landesregierung im

Anschluss an die Regierungssitzung

(Landhaus Vorarlberg, Zimmer 133, Römerstraße 15)

KROATIEN Sibenik - AI +++ ABGESAGT +++

II Bundespräsident Van der Bellen in Kroatien

10:00 Treffen mit kroatischer Präsidentin Grabar-

Kitarovic und slowenischem Präsidenten Pahor

10:30 Delegationsgespräch

11:00 PG Van der Bellen/Grabar-Kitarovic/Pahor

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN * BILD 09:00 II BVT-U-Ausschuss - Auskunftspersonen: Faymann (9

Uhr), Weiss (12.30 Uhr), Missbichler (15.30 Uhr)

(Live-Blog: http://go.apa.at/7bu6S3uG )

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal

7, Segmentbogen, 1., Heldenplatz) * 09:00 WI PG Statistik Austria „Wohnen 2018“ mit GD

II Pesendorfer, Zucha (Direktion Bevölkerung)

(Statistik Austria, 11., Guglgasse 13) - 09:30 WI „Verbandstag 2019“ Österr. Verband gemeinnütziger

II Bauvereinigungen (GBV) „Wohnungsgemeinnützigkeit

in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft“ - anschl.

ca. 12:30 Hintergrundgespräch mit neugewähltem

Verbandsobmann und Obmannstellvertreter

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2) * 09:30 II PK „Jahresstatistik 2018 der Wiener

CI Mindestsicherung“ mit StR Hacker, Berlakovich

(Leiterin MA 40)

(Sozialzentrum 15., Besprechungsraum Zi. 126, 1.

OG, 15., Linke Wienzeile 278) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Wien mit Wahl

WI des Präsidiums und Rechnungsabschluss 2018 (live

auf wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung.)

(AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal, 4.,

Theresianumgasse 16-18) * BILD 10:00 II Ministerrat VIDEO WI (Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) LIVE CI * BILD 10:00 II EU-Wahl: Fototermin - Vorbereitungen für

AI Wahlsonntag mit Czernohorsky (Stadtrat SPÖ Wien)

(MA 54, Logistik Center, 21., Oswald-Redlich-

Straße 9/Ecke Feistlgasse) - 10:00 II PK Club of Rome, Sustainable Europe Research

CI Institute (SERI) „Grenzen der Geduld“ mit u.a.

Hinterberger (SERI und Scientists for Future),

Aiginger (Querdenkerplattform Wien-Europa), Engel

(Extinction rebellion - XR), Swoboda (Präsident

des Austrian Chapter des Club of Rome, Moderation)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 19:00 II Präsentation ORF-III-Dokumentarreihe „Die Geburt

MI Europas“ mit NR-Präs. Sobotka, ORF-Generaldirektor

Wrabetz, Hugo Portisch (Journalist), Rathkolb

(Vorstandsmitglied Österr. Gesellschaft für

Zeitgeschichte)

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Großer

Redoutensaal, Eingang Josefsplatz, 1.,

Heldenplatz) - 19:40 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Reality Check mit ÖVP

AI (ATV)

BURGENLAND Eisenstadt - 13:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Burgenland mit

WI Wahl des Präsidenten

(AK Burgenland, Wiener Straße 7)

Rust * 14:30 II Eröffnung „69. Österreichischer Städtetag“ mit

Bundespräsident Van der Bellen, Bgm. Ludwig

(Präsident Österreichischer Städtebund), Bgm.

Riedl (Präsident Österreichischer Gemeindebund),

LH Doskozil, Präsident Lambertz (Europäischer

Ausschuss der Regionen)

(Seehotel Rust, Mehrzweckhalle, Am Seekanal 2-4) - II 11:00 PK Österreichischer Städtebund (ÖSB) zum

69. Österreichischen Städtetag

(Seehotel Rust, Am Seekanal 2-4)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:30 II PK FPÖ Kärnten „Ende der ÖVP/FPÖ-

Regierungskoalition“ mit Landesparteiobmann

Darmann

(Landhaus Klagenfurt, Freiheitlicher Landtagsklub,

Landhaushof)

STEIERMARK Graz - 10:00 CI PK Land Steiermark „Präsentation eines Top-Tickets

II für die Steiermark“ mit LHStv. Schickhofer, LR

Lang, LAbg. Grubesa (alle SPÖ), LAbg. Schnitzer

(ÖVP), Breid (Verkehrsabteilung), GF Hensle

(Verkehrsverbund)

(Landhaus Graz, Büro LR Lang, I., Vorderhaus,

Herrengasse 16) * 10:00 II PK Antidiskriminierungsstelle Steiermark „Zwei

CI Jahre Ban Hate-App - Antisemitismus und Holocaust-

Leugnungen als neue Herausforderung“ mit LR

Kampus, LR Lackner (beide SPÖ), StR Hohensinner

(ÖVP), Anderwald (Jüd. Gemeinde Graz), Mühlbacher

(Leiter StA Graz), Grabovac (ADS Stmk.)

(Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2) - 11:00 CI Veranstaltung Land Stmk., Historischer Verein für

XI Steiermark „Auszeichnung für Kenner der

II steirischen Geschichte“ mit u.a. LR Lackner (SPÖ)

(Wartingersaal, Karmeliterplatz 3) - 17:00 II EU-Wahl: Veranstaltung SPÖ Steiermark

„Wahlkampfabschlussfest der steirischen SPÖ -

Europa House Session“ mit Spitzenkandidat

Schieder, LT-Präs. Vollath, Klubobfrau Rendi-

Wagner, LHStv. Schickhofer

(Parkhouse, Stadtpark 2)

TIROL Innsbruck - 09:30 II PG SPÖ Tirol „Sozialpolitik der schwarz-blauen

Bundesregierung verschärft Frauenarmut“ mit Abg.

Yildirim, LAbg. Fleischhanderl

(SPÖ Tirol, Salurnerstraße 2) - 18:30 II EU-Wahl: ÖVP Tirol „Start ins Wahlkampffinale“

AI u.a. mit Bundeskanzler Kurz, LH Platter,

Kandidatin Thaler

(Messe Innsbruck, Ing. Etzel-Straße)

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

ITALIEN (SÜDTIROL) Franzensfeste * 12:00 AI PK „EVTZ-Vorstandssitzung“ mit LH Platter (ÖVP),

II LH Kompatscher (SVP), LH Fugatti (Lega Nord)

(Festung Franzensfeste)

