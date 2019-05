WIRTSCHAFT - Termine von Di, 21.05.19 bis Mi, 22.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN * AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 09:30 Rede EU-Kommissionspräsident Juncker

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 14:30 Rede portugiesischer Premier Costa

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* WI Bekanntgabe Flughafen Wien AG „Ergebnis 1.

WB Quartal“ sowie „Verkehrszahlen April“ * WI Bekanntgabe CA Immo AG „Ergebnis 1. Quartal“

WB (abends, nach Börseschluss) * SI MOTORSPORT/Formel 1

WI Niki Lauda ist tot (bereits gesendet APA011,

0014, 0015, 0016, 0021, 0025) GRAFIK * SI MOTORSPORT/Formel 1

WI Reaktionen zum Tod vom Niki Lauda - 09:00 CI PG „Neue Biosimilars-Studie: bis 2023

WI Einsparungspotenzial von rund 500 Millionen Euro

möglich“ mit u.a. Präsidentin Möritz-Kaisergruber

(Biosimilarsverband Österreich)

(Gaisberg Consulting, Eingang Bäckerstraße 1, 1.,

Lugeck 4) - 09:00 WI Anklage wegen Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

II gegen Nationalbank-Tochter OeBS in

Schmiergeldaffäre

(Straflandesgericht, Saal 301, 8., Wickenburggasse

22) * 09:30 WI PG A.T. Kearney „Retail Banking Radar 2019 - Die

Zukunft der heimischen Banken“ mit Chikova

(A.T. Kearney, 1., Seitzergasse 2-4) * 09:30 WI PG Kreditschutzverband KSV1870 „Austrian Business

Check 2019: Wirtschaftsstandort, Digitalisierung

in Unternehmen, Finanzierung und Kreditvergabe“

mit CEO Vybiral (KSV1870 Holding), GF Wagner

(KSV1870 Information)

(Do & Co, Wintergarten, 1., Stephansplatz 12) - 09:30 WI +++ ABGESAGT +++

II Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

CI Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00 WI +++ ABGESAGT +++

CI „Sicherheitslücke E-Mail in Österreichs

IT Kleinstunternehmen“ mit GF Millner (Rentea,

Experte für IT-Sicherheit)

(Basis08, 8., Stolzenthalergasse 6/1A)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 WI EU-Wahl: PK SPÖ Burgenland „Unser Wasser muss vor

II dem Zugriff durch Konzerne und vor Spekulanten

AI geschützt werden!“ mit Dax (EU-Wahl-Kandidat),

Zapfl (Obmann Wasserleitungsverband Nördliches

Burgenland)

(Bäckerei Naglreiter, Neusiedlerstraße 40)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 WI PG Landwirtschaftskammer NÖ „LK-Lebensmittelcheck

CI untersucht Erdäpfel-Sortiment“ mit Präs.

II Schmuckenschlager, Wanzenböck (Obmann der

Interessengemeinschaft Erdäpfelbau), Bernhuber

(Jungbauer und EU-Wahl-Kandidat)

(Landwirtschaftskammer NÖ, Wienerstraße 64)

OBERÖSTERREICH Hagenberg - 10:00 WI o HV S&T AG

WB (Schloss Hagenberg, Hagenberg)

Linz - 09:30 WI PK Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ)

„Die Zukunft der Industrie in Europa“ mit Präs.

Greiner, Abg. Winzig

(Haus der Industrie, Eisenhandstraße 15) - 11:30 WI PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ)

KI „Wichtiger Motor und Impulsgeber: Oö.

Kreativwirtschaft auf Erfolgskurs“ mit

Vizepräsidentin Sery-Froschauer, Stadträtin Lang-

Mayerhofer (ÖVP)

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31)

Ried im Innkreis - 08:30 WI Fortsetzung Zivilprozess FACC gegen ehemalige

WB Vorstände

(Landesgericht Ried im Innkreis, Saal 21,

Bahnhofstraße 56)

STEIERMARK Graz - WI Insolvenz Charles Vögele - 1. Gläubigerversammlung - WI Veranstaltung AVL List „10. AVL International

XI Commercial Powertrain Conference“ www.avl.com/icpc

(bis 23.5.)

(Stadthalle Graz, Messeplatz 1)

Leoben * 12:30 WI Forts. Prozess Verein für Konsumenteninformation

CI (VKI) - Vierte von bundesweit durchgeführten

Cobin-Claim-Sammelklagen (dieselklage.at) im VW-

Abgasskandal (Zivilklage auf Schadenersatz)

(Beschluss über Zuständigkeit geplant)

(Landesgericht Leoben, Schwurgerichtssaal, Dr.

Hanns-Groß-Straße 7) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 16:00 WA Bekanntgabe EU-Kommission Index

Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 CA Informeller EU-Umweltrat (20.-21.5.) (Ortszeit:

WA 09:00 Uhr GMT+3)

AA ---------------------------------------------------------------------

FRANKREICH Paris * GRAFIK 11:00 WA Präsentation des neuen halbjährlichen OECD-

AA Wirtschaftsausblicks („Economic Outlook“ No. 105 -

Frühjahrsprognose) -

http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

USA Atlanta * 12:00 WA Bekanntgabe Home Depot „Ergebnis 1. Quartal“

Washington * 16:00 WA Bekanntgabe US-Verkauf bestehender Häuser April

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN * BILD AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) - BILD AI 09:45 Rede Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* WI Bekanntgabe Petro Welt Technologies AG (früher

WB C.A.T. oil AG) „Ergebnis 1. Quartal“ * 08:00 WI Bekanntgabe Vienna Insurance Group (VIG) „Ergebnis

WB 1. Quartal“ - 08:30 WI PG Swiss Life Select „Europa & Co - Quo vadis?

Ausblick auf turbulente und spannende Weltmärkte“

mit Chefökonom Brütsch (Swiss Life Asset Managers)

, Österreich-CEO Obererlacher, Lobnig

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Pentahotel Vienna, 5., Margaretenstraße 92) * 09:00 WI PG Statistik Austria „Wohnen 2018“ mit GD

II Pesendorfer, Zucha (Direktion Bevölkerung)

(Statistik Austria, 11., Guglgasse 13) - 09:30 WI „Verbandstag 2019“ Österr. Verband gemeinnütziger

II Bauvereinigungen (GBV) „Wohnungsgemeinnützigkeit

in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft“ - anschl.

ca. 12:30 Hintergrundgespräch mit neugewähltem

Verbandsobmanns und Obmannstellvertreter

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2) * 09:30 WI Bilanz-PK FACC „Geschäftsjahr 2018/19“ mit CEO

WB Machtlinger, CFO Starek

(k47, 1., Franz-Josefs-Kai 47) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Wien mit Wahl

WI des Präsidiums und Rechnungsabschluss 2018 (live

auf wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung.)

(AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal, 4.,

Theresianumgasse 16-18) * BILD 10:00 II Ministerrat WI (Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) LIVE CI - 10:00 WI +++ ABGESAGT +++

Hintergrundgespräch Coface „Evolution, Revolution,

Disruption – Die Entwicklung der größten Risiken

der Weltwirtschaft und die Auswirkungen auf

Österreich“ mit CEO Daly (CEE), Österreich-Country

Manager Tawrowsky, Sielewicz (Regional Economist

CEE)

(Coface, 3., Marxergasse 4c) - WI 14:00 Veranstaltung „Coface Country Risk

Conference 2019 - Disruption. Kollabiert

die Wirtschaft oder wird sie nur

revolutioniert?“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/wckRgl3S

(Novomatic Forum, 1., Friedrichstraße 7)

- 10:00 WI PG Handelsverband „Digital Visibility Report 2019“

mit Gf. Gesellschafter Inzinger (Otago Online

Consulting), GF Will (Handelsverband)

(Handelsverband, 8., Alser Straße 45) * 10:00 WI GD Gerald Mayer (AG) im Klub der

Wirtschaftspublizisten

(nur für Klubmitglieder)

(Klub der Wirtschaftspublizisten, 1., Bauernmarkt

6) - 10:00 WI o HV Immofinanz AG zum Geschäftsjahr 2018

WB (Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer-

Platz 1) - 10:30 WI PK Österreichischer Biomasse-Verband „Der

CI Milliardenjoker - Klimaschutz im In- und Ausland“

- Maßnahmen zur Umsetzung der Pariser Klimaziele

und welche Rolle kann Biomasse-Nutzung spielen?

mit Präs. Titschenbacher (Österr. Biomasse-

Verband), Radermacher (Forschungsinst. f.

anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Uni

Ulm), Schneider (Abt. Klima im BMNT)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Urania, 1., Uraniastraße 1) * 13:30 WI Diskussionsveranstaltung WU Wien, Renner-Institut

AI „Rewriting the rules of the european economy“ u.a.

mit Nobelpreisträger Stiglitz (Roosevelt

Institute), Schratzenstaller (Wifo), Stetter

(FEPS), Rektorin Hnappi-Egger

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/xXDL0NQO

(WU Wien, LC, Großer Festsaal, 2.,

Welthandelsplatz 1)

BURGENLAND Eisenstadt * BILD 12:30 WI Präsentation Esterhazy Betriebe GmbH

CI „Nachhaltigkeitsbericht 2016 - 2018“ mit u.a.

Ottrubay (Direktionsrat Esterhazy Stiftungsgruppe)

, Grün (Esterhazy Betriebe), WKÖ-Präsident Mahrer

(10:00 Fachexkursion zur Einstimmung; Treffpunkt:

Busparkplatz Meierhof, Eisenstadt)

(Orangerie Schlosspark Eisenstadt, Glorietteallee

1) - 13:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Burgenland mit

WI Wahl des Präsidenten

(AK Burgenland, Wiener Straße 7)

NIEDERÖSTERREICH Dürnstein - 10:00 CI PK „Wachau Tourismus: Neue Konzepte zur

WI Verbesserung der Besucherlenkung“ mit GF

Kepplinger (Kondeor), Nunzer (Vors.

Welterbegemeinden Wachau), Pulker (Obm.

Tourismusverband Wachau Nibelungengau Kremstal und

WKNÖ-Tourismus-Spartenobmann)

(Weingut Domäne Wachau, Kellerschlösserl)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:00 WI PK Generali Versicherung (Österreich)

„Jahresgespräch“ u. a. mit Regionaldirektor Pohn

(Generali Regionaldirektion OÖ, Adalbert-Stifter-

Platz 2)

Ried im Innkreis - 08:30 WI Fortsetzung Zivilprozess FACC gegen ehemalige

WB Vorstände

SALZBURG Eugendorf * 14:15 WI PK UNIQA „Uniqa Lifestyle DNA-Analyse“

CI (Labor Novogenia Gmbh, Straß 19)

Salzburg - 10:00 WI PG Salzburger Seilbahnwirtschaft, Salzburger Land

CI Tourismus GmbH (SLTG) „Salzburger Sommer-

Bergbahnen“ mit u.a. SLT-GF Bauernberger,

Fachgruppenobfrau Scheffer

(Hangar-7, Members Club, Wilhelm-Spazier-Straße

7A) - 11:00 WI PK Salzburg AG „2nd World Mobility Forum im Zuge

der IONICA 2019 in Zell am See“ u. a. mit

Vorstandssprecher Schitter, Verkehrslandesrat

Schnöll, Faulstich (Wissenschaftlicher Leiter

IONICA), Vitzthum (Projektleiter IONICA)

(Salzburg AG, Raum 092 B, Bayerhamerstraße 16)

STEIERMARK Graz - 11:00 AI Gastvortrag Ludwig Boltzmann Institut für

WA Kriegsfolgen-Forschung „Wirtschaftsbeziehungen

XI zwischen der UdSSR und Österreich bzw. Deutschland

1966-1974“ mit Univ.-Prof. Krautzer, Univ.-Prof.

Stelzl-Marx

(ReSoWi-Zentrum der Universität, Bauteil G, III.,

SR 15.39, Universitätsstraße 15)

Leoben * 13:00 WI PG voestalpine AG „Eröffnung des Technikums

XI Metallurgie“ mit Vorstandsvors. Eder, Vorst.

Kainersdorfer (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(CCD Donawitz, Kerpelystraße 199)

TIROL Brixlegg - 10:45 CI PG Verein Energie Tirol „Tirol feiert energievolle

WI Aktionstage. e5-Gemeinde Brixlegg richtet mit der

KEM Nachhaltiges Alpbachtal Seenland eine ganze

Aktionswoche aus“ u.a. mit LHStv. Geisler (ÖVP),

Oberhuber (GF Energie Tirol)

(Neue Mittelschule)

DEUTSCHLAND Frankfurt * 10:00 WA o HV Commerzbank

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

GROSSBRITANNIEN London * 10:30 WA Bekanntgabe britische Verbraucherpreise April

(Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+1)

USA Washington * 20:00 WA Bekanntgabe US-Notenbank Fed Protokoll der FOMC-

Sitzung vom 30. April/1. Mai („Minutes“)

