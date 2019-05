Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit positiver Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zehn Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.014,95) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.002,00 und 3.039,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.029,00 Punkten aus.

Am Vortag hatten Spannungen zwischen den USA und China sowie dem Iran für eine Belastung der Aktienmärkte weltweit gesorgt. Inzwischen hat sich der Konflikt um den chinesischen Smartphone-Hersteller und Mobilfunkausrüster Huawei wieder etwas beruhigt. Die USA haben die strengen Maßnahmen gegen den chinesischen Konzern nach nur wenigen Tagen teilweise gelockert.

Bei den Konjunkturdaten steht in Europa erst am Nachmittag das Verbrauchervertrauen der EU-Kommission auf dem Programm. In den USA werden lediglich Daten zu den Eigenheimverkäufen im April veröffentlicht.

An der Wiener Börse wird der Immobilienkonzern CA Immo Zahlen über das erste Quartal 2019 vorlegen. Seine Anteilsscheine waren zum Wochenstart unverändert auf 33,50 Euro aus dem Handel gegangen. Für die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Erstquartalszahlen der Flughafen Wien AG erwarten Analysten heimischer Banken Anstiege bei allen Ergebniskennzahlen.

Unterm Strich dürfte bei dem Flughafenbetreiberkonzern um knapp ein Siebentel mehr Gewinn stehen. Die Wertpapierexperten prognostizieren für das Startquartal 2019 im Mittel einen Umsatz von 175,3 Mio. Euro. Das würde einen Anstieg von 7 Prozent zum Vorjahreszeitraum bedeuten. Im Vorfeld der Zahlenvorlage verbilligten sich die Titel des Flughafenbetreibers um 1,96 Prozent auf 37,55 Euro.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Ziegelherstellers Wienerberger von 25,60 Euro auf 22,80 Euro gesenkt. Ihrer Einschätzung nach hat die Wienerberger-Aktien aktuell nur beschränktes Aufwärtspotenzial. Gestern war der Kurs der Wienerberger-Papiere mit einem Minus von 3,79 Prozent auf 20,30 Euro aus dem Handel gegangen. Darüber hinaus werden heute laut Börsenkalender einige Werte ex Dividende gehandelt.

Am Montag hatte der ATX um 1,42 Prozent schwächer bei 3.014,95 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Do&Co +2,43% 71,80 Euro Rosenbauer +1,20% 42,00 Euro AG +0,97% 31,30 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ FACC -4,30% 13,56 Euro Wienerberger -3,79% 20,30 Euro Erste Group -3,57% 32,64 Euro ~

