Neuwahl - Blümel sagte Teilnahme an heutigem EU-Rat in Brüssel ab

Brüssel/Wien (APA) - Der EU-Rat in Brüssel wird am heutigen Dienstag ohne Österreichs Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) stattfinden. Der Ressortchef hat aufgrund der innenpolitischen Turbulenzen kurzfristig abgesagt. Noch am gestrigen Montag war Blümels Teilnahme trotz der geplatzten Koalition angekündigt gewesen.