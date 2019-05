14-Jähriger versprühte Pfefferspray auf Kärntner Schul-WC

Völkermarkt (APA) - Ein 14-jähriger Schüler hat am Montag in einem WC in einer Schule im Bezirk Völkermarkt Pfefferspray versprüht. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt keine anderen Schüler auf der Toilette. In der Pause gingen allerdings fünf Mitschüler aufs WC und klagten danach über brennende Augen, Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie wurden im Klinikum Klagenfurt versorgt.

Der 14-Jährige und sein eingeweihter 13-jähriger Mitschüler meldeten sich schließlich freiwillig bei der Schuldirektion. Sie bereuten die Tat. Der 14-Jährige sagte, er habe das Spray von zuhause in die Schule mitgebracht, ohne dass seine Mutter davon gewusst habe. Er habe nicht gewusst, welche Wirkung das Spray hat.