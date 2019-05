Pkw-Lenker erfasste in Tirol E-Bikerin und beging Fahrerflucht

Telfs (APA) - Ein bisher unbekannter Pkw-Lenker hat am Montag in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) eine 88-jährige E-Bike-Fahrerin erfasst und ist daraufhin ohne anzuhalten weggefahren. Die 88-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto zu Boden gestoßen, teilte die Polizei mit. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Unfall hatte sich um 14.15 Uhr bei der Kreuzung Puelacherweg/Georgweg ereignet. Zufällig vorbeikommende Passanten alarmierten die Rettung. Die Polizei sucht nun nach einem silberfarbenen Pkw und bat die Bevölkerung um Hinweise.