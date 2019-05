Neuwahlen - Italienische Pressestimmen zur Regierungskrise

Rom/Wien (APA) - Auch in italienischen Medien waren die Ibiza-Affäre und die Regierungskrise in Österreich am Dienstag Thema:

„Corriere della Sera“ (Mailand):

„Die Intrige, die zum Sturz Straches geführt hat, erlangt immer mehr die Dimension einer internationalen Spionagegeschichte. (...) Es bleibt ein Geheimnis, wer die ‚Falle‘ organisiert hat. (...) Es besteht die Hypothese, dass ausländische Geheimdienste agiert haben. Sie könnten Strache eine Falle gelegt haben, um zu beweisen, wie stark Rechtspopulisten auf russische Anlockungen reagieren.“

„Il Giornale“ (Mailand):

„Österreich ist nach dem Skandalvideo im Chaos. Nach Straches Rücktritt hatte die FPÖ gehofft, dass der Sturm bald vorbei gehen würde. Im Gegenteil, die Wut der Österreicher wächst, wie auch die Haltung der Boulevardpresse bestätigt. Hatten österreichische Tabloid-Zeitungen wie die ‚Kronen Zeitung‘, ‚Heute‘ und ‚Österreich‘ monatelang die FPÖ in der Regierung toleriert und verteidigt, so stellt die Verbreitung des Ibiza-Videos einen Wendepunkt dar.“

„La Stampa“ (Turin):

„Die Regierungskrise droht auch Kanzler Kurz zu überrollen. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der extremen Rechten fordert die SPÖ jetzt seinen Rücktritt. Die Regierungskrise ist zu einem Krieg geworden, in dem jeder gegen jeden kämpft. Die FPÖ rafft sich auf und greift zur Gegenwehr.“

„La Repubblica“ (Rom):

„Nicht nur Strache, der peinliche Protagonist des Ibiza-Videos, muss gehen. Auch Kickl, der in der Vergangenheit wegen seiner anti-islamischen Slogans und seiner übertriebenen Nähe zur außerparlamentarischen Rechten aufgefallen war, verlässt die Regierung.“

„Il Messaggero“ (Rom):

„Als Zeichen der Herausforderung hat Kickl die Beförderung seines Vertrauensmanns und sehr umstrittenen Generalsekretärs im Innenministerium, Peter Goldgruber, zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit beschlossen: Eine eklatante Provokation.“